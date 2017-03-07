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Prof. Dr. Önem : 5 dakikada muayeneye hayır

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () - DENİZLİ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, Servergazi Devlet Hastanesi'nde görevli hemşirenin, hasta yakını tarafından dövülmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Önem şiddetin...

Prof. Dr. Önem : 5 dakikada muayeneye hayır

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () - DENİZLİ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, Servergazi Devlet Hastanesi'nde görevli hemşirenin, hasta yakını tarafından dövülmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Önem şiddetin önlenmesinin hastaya yeterli süre ayırmak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenli ve olumlu çalışma koşullarıyla mümkün olacağını söyledi. Prof. Dr. Önem, "5 dakikada muayeneye hayır diyoruz. Sağlık alanındaki şiddet ister fiziksel, ister sözlü, ister psikolojik olsun, sağlık hizmet sunumunun tüm aşamalarında ciddi bir sorun. Hekimler ve sağlık çalışanları adına mesleki bir risk haline dönüşüyor" dedi.
Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gökhan Önem, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Servergazi Devlet Hastanesi'nde hemşire Emel Çizmeci'nin dün bir hasta yakını tarafından saldırıya uğraması nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Önem, Türkiye'de sağlık ortamında şiddetin her geçen gün etkisini artırdığını en son Servergazi Devlet Hastanesi'nde görevli hemşirenin, hasta yakını tarafından darp edildiğini belirterek şunları söyledi:
"Sağlık alanındaki şiddet ister fiziksel, ister sözlü, ister psikolojik olsun, sağlık hizmet sunumunun tüm aşamalarında ciddi bir sorun. Hekimler ve sağlık çalışanları adına mesleki bir risk haline dönüşüyor. Sağlık ortamındaki şiddet sıklıkla hastaya da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelse de aslında burada hedefin sağlık sistemi olduğu açık olarak görülebiliyor.
'YANLIŞ SAĞLIK POLİTİKALARININ SONUCU'
Uygulanan yanlış sağlık politikaları sonucu doktor- hasta ilişkisinin müşteri ilişkisine dönüştürüldüğünü öne süren Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Önem sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi, ancak hastaya yeterli süre ayırmakla, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenli ve olumlu çalışma koşullarıyla mümkün olacaktır. Bu koşulların, sağlık hizmetinin sunulabilmesinin, bireylerin tedaviye ulaşma haklarını kullanabilmesinin, bir diğer deyişle hasta haklarının korunmasının da ön koşulunu oluşturduğunu önemle vurguluyoruz. Hekimler olarak 5 dakikada muayeneye 'Hayır' diyoruz."
Sağlıkta şiddetin sona ermesi için hekimler olarak Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın yasallaşmasını istediklerini söyleyen Prof. Dr. Önem, sağlığa karşı işlenen suçlara yönelik cezaların caydırıcı olması gerektiğini vurguladı.

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