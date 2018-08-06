Prof. Dr. Meşe, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) eski Rektörü Prof. Dr Muhammet Güven'in ardından ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı. Karar resmi gazetede bugün yayımlandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı. Önceki günlerde de Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Muhammet Güven, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

FOTOĞRAFLI