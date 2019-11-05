Prof. Dr. Mehdiyev: Asıl soykırım Türklere karşı yapıldı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 'Ermeni soykırımı' kararına tepki göstererek, "Asıl soykırım Türklere karşı yapıldı. Ermeniler, 500 bin Türk'ü katletti" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi, geçen 29 Ekim'de 'Ermeni soykırımı' iddialarına ilişkin tasarıyı 405 'evet' ve 11 'hayır' oyu ile kabul etti. Benzer bir karar tasarısının, en son sözde Ermeni soykırımının 100'üncü yıl kutlamalarından bir yıl önce 2014 yılında gündeme getirildiğini belirten Azerbaycanlı ERÜ Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehdiyev, "Ama onda da Temsilciler Meclisi'nden geçmedi, Ermeniler çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü onlar 100'üncü yılda büyük başarı elde edeceklerini ve Türkiye'yi yargılamak için ellerinde bir şans olacağını düşünüyorlardı. Ama bu olmadı. Çünkü dünya aslında gerçeği biliyor. Sözde Ermeni soykırımı meselesi bir siyasi meseledir. Ve bu meseleyi tarihçilerin uhdesine bırakmak gerekir" dedi.

'ASIL SOYKIRIM TÜRKLERE YAPILDI'

Gerçeklerin ortaya çıkmasından endişe duyulduğu için sözde soykırımla ilgili bir tarih komisyonu kurulmadığını ifade eden Prof. Dr. Mehdiyev, "ABD ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar ve tarihçiler de biliyorlar ki, eğer bir tarih komisyonu oluşturulursa Ermeni soykırımının bir yalan olduğu ve aksine Türklere karşı bir soykırım yapıldığı ortaya çıkacaktır. 500 binden fazla Türk, Ermeniler ve Ermeni çeteleri tarafından öldürülmüştür. Asıl soykırım Türklere yapılmıştır" diye konuştu.

'KARAR, AMERİKA'NIN SURİYE'DEKİ AMAÇLARIYLA İLGİLİ'

Temsilciler Meclisi'nin söz konusu kararlarının altında yatan nedeni, Amerika'nın siyasi amaçlarına bağlayan Mehdiyev, en son kararın da, Amerika'nın Suriye'de Türkiye'ye uygulamak istediği baskıyla ilgili olduğuna dikkat çekti.

'YASA TASARISI DEĞİL, KARAR TASARISI'

Kararın, bazı medya organlarında vurgulandığı gibi, bağlayıcılığı olan bir yasa tasarısı olmadığına değinen Prof. Dr. Mehdiyev, "Bu bir 'karar tasarısı'dır. Türkiye'ye herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Eğer senato ve başkanın onayından geçerse ancak yasa tasarısı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

