ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Prof. Dr. Kural: Alex heykelinden Çanakkale şehitlerimizin kemikleri sızlamıştır

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, lise öğrencilerine seminer veren Prof. Dr. Orhan Kural, "Şehitlerimiz dururken, maalesef 300 bin dolar vererek, şımarık bir şekilde özel uçakla Brezilya’ya...

Prof. Dr. Kural: Alex heykelinden Çanakkale şehitlerimizin kemikleri sızlamıştır

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, lise öğrencilerine seminer veren Prof. Dr. Orhan Kural, "Şehitlerimiz dururken, maalesef 300 bin dolar vererek, şımarık bir şekilde özel uçakla Brezilya’ya dönen, vergi vermeyen futbolcu için heykel yaptırdık. Alex için yaptırılan heykelden dolayı Çanakkale şehitlerinin kemikleri sızlamıştır” dedi.
Kırklareli'de Lüleburgaz Lisesi, Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi ve Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi’nde eğitim gören yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla seminer düzenlendi. Seminerde konuşan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Orhan Kural, kadınların Kurtuluş Savaşı döneminde, erkekler kadar mertçe savaştığını söyledi. Öğrencilere yönelttiği 'İnebolu’nun, İstiklal Savaşı’nda ne önemi var?’ sorusuna cevap alamayan Prof. Dr. Kural, "Bu ilçe, Türkiye’nin altın madalya alan tek ilçesidir; ama bunun önemini bilmiyor oluşunuz, bizleri üzüyor. Sistem, diziler ve yarışma programları ile insanları oyalayıp, bilgisizliğe sürüklüyor. Bu ilçe, İstiklal Savaşı’nda ülkenin her yanı sarılmışken, ordunun ihtiyacı olan cephane, erzak ve teçhizatını İnebolu’nun açıklarına getiren gemilerdeki mühimmatın kayıklar ile karaya çıkmasını sağladı ve sonrasında erkek kalmadığı için kadınlar tarafından Ankara’ya taşınması sağlandı. Ama bizler, şehitlerimiz dururken, maalesef 300 bin dolar vererek, şımarık bir şekilde özel uçakla Brezilya’ya dönen, vergi vermeyen futbolcu için heykel yaptırdık. Alex için yaptırılan heykelden dolayı Çanakkale şehitlerinin kemikleri sızlamıştır” diye konuştu.
Seminerin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Kafalı tarafından Prof. Dr. Kural’a plaket verildi. Seminerin ardından Kural, öğrencilere ücretsiz dağıtılan 'Dünya İçin Bir Şey Yap' isimli kitabını imzaladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314