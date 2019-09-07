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Prof. Dr. Kumsar, Bozkurt depreminin raporunu açıkladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, 8 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili bölgede...

GENEL 07.09.2019, 13:34
Prof. Dr. Kumsar, Bozkurt depreminin raporunu açıkladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, 8 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili bölgede yaptıkları inceleme sonrası rapor hazırladı. Prof. Dr. Kumsar, depremin fay parçalarından birinin kırılması sonucu meydana geldiğini, bölgedeki aktif fayların 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, hasarın ise binalarda zayıf yapı malzemelerinin kullanılmasından kaynaklandığını açıkladı.
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, 8 Ağustos'ta saat 14.25'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili bölgede inceleme yaptıktan sonra rapor hazırladı. Yazılı açıklama yapan Kumsar, raporda, depremin bölgedeki yerleşim yerlerindeki kerpiç, briket ve tuğla ile yapılan yığma yapılarda ve betonarme yapılarda hasara neden olduğunu belirterek, "Deprem sonucu özellikle Bozkurt ilçe merkezi ve mahallelerinde, Çardak ilçe merkezi ile bu ilçeye bağlı mahallelerdeki yapılarda ağır hasarlara, Çardak Havaalanı'nın bazı yapılarında da hafif hasarlara neden olmuştur. Meydana gelen deprem, uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, genişliği yaklaşık 13 kilometre olan Acıgöl-Bozkurt çöküntü alanını sınırlayan eğim atımlı aktif normal fay parçalarından birinin kırılması sonucu meydana gelmiştir" dedi.
HASARIN NEDENİ ZAYIF YAPI MALZEMESİ
Hasarların nedenleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kumsar, şöyle devam etti:
"Depremin merkez üssüne yakın Armutalan köyü, Mecidiye, Avdan ve Hayrettinköy gibi yerleşim yerlerinde zemin yapısının sıkı, orta sıkı ve yeraltı suyunun derinlerde olmasına rağmen delikli tuğla ve briket ile yapılmış yığma, kerpiç ve taş örme yapılarda önemli hasarlar meydana gelmiştir. Bu hasarların başlıca nedenleri, bu mahallelerin ana depremin merkez üssüne yakın olmaları, yapıların yığma ve kerpiç yapı olmasıdır."
Açıklamasını sürdüren Prof. Dr. Kumsar, "Acıgöl, Bozkurt, Çardak Havaalanı, Çardak Organize Sanayi alanı, ova içindeki ve kenarındaki mahallelerde mevcut ve yeni gelişecek yapılaşmalarda bu deprem gerçeği, bölgenin jeolojik yapısı, ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik araştırmalar, hidrojeoloji ve su kimyası detaylı olarak çalışılmalı; zeminlerin fiziksel, mekanik ve dinamik özellikleri belirlenerek, mikro bölgelendirme çalışmaları yapılmalıdır" dedi.

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