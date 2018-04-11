Prof. Dr. Kumbaroğlu: Akkuyu'da soruların giderilmesi için detaylı çalışma yapılmalı

MERSİN’in Gülnar ilçesinde geçen 3 Nisan'da temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, santralin atıklarına dair üretilen spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını ancak bu konuda kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi için mutlaka detaylı çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, nükleer enerjinin en önemli dezavantajının atık yakıtlarının yıllarca emniyetli bir şekilde saklanması zorunluluğu olduğunu belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, "Akkuyu'da tüketilen yakıtların olduğu peletler Rusya'ya gönderilecek, Türkiye'de olmayacak, Türkiye'de depolanmayacak" açıklamasını hatırlattı.

'İLK ATIK 2030’DA ÇIKACAK'

Bu yakıt çubuklarının yüzde 7’sinin 5 yılda bir değiştiğini ve bu çubukların reaktörün altında bulunan bekletme havuzunda birkaç yıl soğutulduğunu belirten Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Yani santral 2023’te devreye girince Rusya’ya gidecek ilk atık 2030 yılında ortaya çıkmış olacak. Bu atıkların Akdeniz’i, Ege’yi, Marmara’yı ve Boğazlar’ı geçerek uzun bir yolculukla Rusya’ya gemiyle taşınması söz konusu. Hafta sonu İstanbul Boğazı’nda yalıya çarpan gemi bir kaza riskinin ne kadar yakın olduğunu bizlere tekrar hatırlattı" dedi.

‘KAMUOYUNDAKİ BELİRSİZLİKLER GİDERİLMELİ’

Nükleer atıkların taşınmasıyla ilgili olası kazaları ve saldırıları değerlendiren risk yönetimi çalışmasının henüz ortada olmadığını ifade eden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Belirsizlik sadece taşımaya ilişkin değil, atıkların nerede nasıl depolanacağına ilişkin durum da henüz netleşmedi. Bir taraftan atıkların Rusya’ya gönderileceği en üst düzeyde dile getiriliyor. Ayrıca, ÇED raporunda Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldığı ve anlaşmayla Rus menşeli kullanılmış nükleer yakıtların Rusya'ya gönderilmesine karar verildiğinin yer aldığı ifade ediliyor. Diğer taraftan ise nükleer atıkların Toros Dağları'nda saklanacağı dillendiriliyor. Milyonlarca yıl boyunca radyoaktif etkisi süren atıklardan bahsediyoruz. Bunların Rusya’ya yollanması Akkuyu santrali için önemli bir avantaj yaratırken Türkiye’de kalması avantajı dezavantaja dönüştürecektir. Bu noktada kamuoyundaki belirsizlikler koordineli bir şekilde giderilmeli" diye konuştu.

'İŞLETME DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ KONUSU BELİRSİZ'

Rusya’dan da bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Hükümetlerarası Anlaşma’da da bu konu havada kalıyor. Çünkü sadece atık yönetim hesabı tanımlanmış ve atık yönetiminden proje şirketinin sorumlu olduğu belirtilmiş. Santralin işletme dönemine ilişkin en önemli konulardan birisi belirsizlik altında. Bu belirsizliğin hızla giderilmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.



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