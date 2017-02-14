Prof. Dr. Kınacı: Kişi başı 1400 metreküp suyumuz var

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Türkiye'de 112 milyar metreküp kullanılabilir su olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Nüfusumuz 80 milyon. Kişi başına yılda 1400 metreküp su düşüyor. Bu değer nüfusumuz arttıkça daha da düşecek ve artık su kaybı yaşayan bir ülke olma aşamasına gelinecek" dedi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Kemer Rixos Sungate Otel'de başladı. Kongrede, yaklaşık 20 ülkenin temsilcileri, 800 civarında su ve çevre sağlık uzmanı ile belediye başkanları yer aldı.

Kongrede konuşan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Türkiye'de 112 milyar metreküp kullanılabilir su olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Nüfusumuz 80 milyon. Bunu kişi başına bölersek, kişi başına yılda 1400 metreküp su düşüyor. Bu değer nüfusumuz arttıkça daha da düşecek ve artık su kaybı yaşayan bir ülke olma aşamasına gelme durumuna gelecek. Dolayısıyla bizim mevcut suyumuzu iyi korumamız ve verimli bir şekilde kullanmamız hayati önem arz ediyor. Gelecek nesillere sağlıklı bir su bırakabilmek için su yönetimini iyi yapmamız, suyu miktar ve kalite olarak birlikte yönetmemiz gerekiyor" dedi.

'ARITMA TESİSLERİ YETERSİZ'

Türkiye'de 286 yer üstü su kaynağı olduğunu, bunlardan 186'sının kullanıldığını, 100'ünün ise kaynak olarak planlandığını anlatan Prof. Dr. Kınacı, bu kaynakların korunması gerektiğini ve bu amaçla özel koruma planları hazırlanmaya başlandığını, ancak mevcut 186 kaynaktan yalnızca 4'ünün planının tamamlanarak yürürlüğe girdiğini anlattı. Ülke genelinde 93'ü faal olmayan toplam 545 su arıtma tesisi olduğunu belirten Prof. Dr. Kınacı, "Bunların hepsi tek tek gözden geçiriliyor. Fakat şunu gördük maalesef hiçbir arıtma tesisimiz ham su kalitesi ölçüleri dikkate alınarak tasarlanmamış ve inşa edilmemiş" diye konuştu.

'BAKTERİLERİN ŞEKİLLERİ DEĞİŞTİ'

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Kongre Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, su yönetimi ve sürdürülebilirlik anlamında Avrupa Birliği mevzuatlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Sağlıkta dönüşüm programı ile sudan kaynaklı bakterilerden gelen hastalıkları en aza indirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Şencan, "Ancak bakterilerin şekilleri değişti, onların yerine virüsler geldi. Su güvenliğini sağlamak için kaynağın temizlenmesi, klorlanması yeterli değil, şebeke hatları da incelenmeli" dedi.

Kongreye konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın suya dair her şeyin konuşulacağı bir şehir olduğunu belirtti. Su ve sağlık konularının tüm yerel yönetimler için en önemli mesele olduğuna dikkati çeken Türel, bu konuda belediye olarak bilinçli çalıştıklarını vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da Yeşilırmak ve Kızılırmak sularının aşırı kirlenme nedeniyle içme suyu olarak kullanılamadığını kaydetti.

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