Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

Prof. Dr. Keyman: Çözüm süreicinin bitmesi Türkiye'ye büyük zarar verdi

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - SABANCI Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman, Diyarbakır'da yaptığı konuşmasında, "Sur'da yaşananları içimiz cız ederek seyrettik, yaşadık. Yaşananlar...

Prof. Dr. Keyman: Çözüm süreicinin bitmesi Türkiye'ye büyük zarar verdi

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - SABANCI Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman, Diyarbakır'da yaptığı konuşmasında, "Sur'da yaşananları içimiz cız ederek seyrettik, yaşadık. Yaşananlar hepimizi sarstı. Çatışmalar nedeniyle Türkiye insanı çok büyük acılar çekti, büyük zararlar gördü" dedi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Sabancı Üniversitesi'nin ortak hazırladıkları, 'Diyarbakır Sur'da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi Projesi' saha çalışması tamamlandı. Saha çalışmasında elde edilen veriler, Diyarbakır'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Ahmet Sayar, yaptıkları çalışmanın Sur İlçesi'nde yaşananların kent ekonosini nasıl etkilediğini tespit etmeye yönelik olduğunu belirterek şöyle dedi:
"Umutların artığı, sosyal ve ekonomik yaşamın daha da ön plana çıktığı çözüm sürecinin bozulmasından sonra 2015 yılında başyalan, Sur ilçemizin de yer aldığı bazı ilçelerde çatışmalar yaşandı. Saha çalışması kapsamında odamıza kayıtlı Sur ilçemizde 293, Diyarbakır genelinde 709 işletme ve Sur'da çalışan 207 kişi ile bire bir görüşmeler yapıldı."
'ÇÖZÜM SÜRECİN BİTMESİ TÜRKİYE'YE BÜYÜK ZARARLAR VERDİ'
Sayar'ın ardından konuşan Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fuat Keyman, çözüm sürecinin bozulmasının Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini anlattı. Çözüm sürecinde, akil insan heyetinde yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Keyman şöyle konuştu:
"Şahsım olarak, çözüm sürecinde Ege bölgesinde 'Akil insan' olarak çalışmıştım. Uzun zamandır Güneydoğu bölgesinde Kürt sorunu temelinde çalışmalarda bulunuyorum. Çözüm sürecinde umutlarımız çok artmıştı. Fakat çözüm sürecinin sekteye uğraması, daha sonra çatışma ortamı, bu çatışma ortamı içinde Türkiye'de yaşanan olaylar, özellikle Suriye'de yaşanan olaylar, başta bölge halkı olmak üzere Türkiye'ye büyük zararlar verdi."  
KÜRT VATANDAŞLARIN MESAJI
Saha çalışmalarının Sur'da neden yapıldığı konusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Keyman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu çalışmayı Sur'da yapmaya karar verdik. Sur, coğrafi ve kültürel olarak çok önemli bir simge. Sur'da yaşananları içimiz cız ederek seyrettik, yaşadık. Yaşananlar hepimizi sarstı. Çatışmalar nedeniyle Türkiye insanı çok büyük acılar çekti, büyük zararlar gördü. Fakat bölgedeki Kürt vatandaşlarımız çözüm sürecine 'evet' diyerek, hendek ve şehir savaşlarına 'hayır' diyerek, ve çok önemli olarak 15 Temmuz darbesine çok net 'hayır' diyerek, çok önemli mesajı verdiler."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.