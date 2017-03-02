Prof. Dr. Keyman: Çözüm süreicinin bitmesi Türkiye'ye büyük zarar verdi

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - SABANCI Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman, Diyarbakır'da yaptığı konuşmasında, "Sur'da yaşananları içimiz cız ederek seyrettik, yaşadık. Yaşananlar hepimizi sarstı. Çatışmalar nedeniyle Türkiye insanı çok büyük acılar çekti, büyük zararlar gördü" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Sabancı Üniversitesi'nin ortak hazırladıkları, 'Diyarbakır Sur'da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi Projesi' saha çalışması tamamlandı. Saha çalışmasında elde edilen veriler, Diyarbakır'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Ahmet Sayar, yaptıkları çalışmanın Sur İlçesi'nde yaşananların kent ekonosini nasıl etkilediğini tespit etmeye yönelik olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Umutların artığı, sosyal ve ekonomik yaşamın daha da ön plana çıktığı çözüm sürecinin bozulmasından sonra 2015 yılında başyalan, Sur ilçemizin de yer aldığı bazı ilçelerde çatışmalar yaşandı. Saha çalışması kapsamında odamıza kayıtlı Sur ilçemizde 293, Diyarbakır genelinde 709 işletme ve Sur'da çalışan 207 kişi ile bire bir görüşmeler yapıldı."

'ÇÖZÜM SÜRECİN BİTMESİ TÜRKİYE'YE BÜYÜK ZARARLAR VERDİ'

Sayar'ın ardından konuşan Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fuat Keyman, çözüm sürecinin bozulmasının Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini anlattı. Çözüm sürecinde, akil insan heyetinde yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Keyman şöyle konuştu:

"Şahsım olarak, çözüm sürecinde Ege bölgesinde 'Akil insan' olarak çalışmıştım. Uzun zamandır Güneydoğu bölgesinde Kürt sorunu temelinde çalışmalarda bulunuyorum. Çözüm sürecinde umutlarımız çok artmıştı. Fakat çözüm sürecinin sekteye uğraması, daha sonra çatışma ortamı, bu çatışma ortamı içinde Türkiye'de yaşanan olaylar, özellikle Suriye'de yaşanan olaylar, başta bölge halkı olmak üzere Türkiye'ye büyük zararlar verdi."

KÜRT VATANDAŞLARIN MESAJI

Saha çalışmalarının Sur'da neden yapıldığı konusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Keyman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmayı Sur'da yapmaya karar verdik. Sur, coğrafi ve kültürel olarak çok önemli bir simge. Sur'da yaşananları içimiz cız ederek seyrettik, yaşadık. Yaşananlar hepimizi sarstı. Çatışmalar nedeniyle Türkiye insanı çok büyük acılar çekti, büyük zararlar gördü. Fakat bölgedeki Kürt vatandaşlarımız çözüm sürecine 'evet' diyerek, hendek ve şehir savaşlarına 'hayır' diyerek, ve çok önemli olarak 15 Temmuz darbesine çok net 'hayır' diyerek, çok önemli mesajı verdiler."

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