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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bağyüzü köylüsü oldu

TARİHÇİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde içinde köy evi bulunan 850 metrekare arsa ile 8 dönümlük bir arazi satın aldı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyünden 1 yıl önce 8 dönüm...

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bağyüzü köylüsü oldu
TARİHÇİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde içinde köy evi bulunan 850 metrekare arsa ile 8 dönümlük bir arazi satın aldı.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyünden 1 yıl önce 8 dönüm araziyle, içinde bir köy evi bulunan 850 metrekare bir arsa satın aldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, evi yeniden restore ettirdi. Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten taş evde köylülere ve yakınlarına iftar verdi. İftara, Prof. Dr. Ortaylı'nın yakın arkadaşı olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer de katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, Gençer ile köy hayatı üzerine sohbet etti.
Tarihçi  Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ramazan Bayramı sonrasında Bağyüzü köyünde kendisine ait restore ettirdiği taş evde daha fazla zaman geçireceğini söyledi.

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