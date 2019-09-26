Prof. Dr. Hacısalihoğlu’ndan liselilere: Unutulan ihanet tekrarlanır

LİSE öğrencileri ve öğretmenleriyle ‘15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ başlıklı konferansta buluşan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Ne yaşadığını bilen, çağına tanıklık eden, özgüvenini yitirmeyen gençlik o ülkenin umududur. Bunları çok önemsiyoruz. Unutulan ihanetin tekrarlanacağını da unutmamak gerekir” dedi.





İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Yeni Levent Anadolu Lisesi’nde ‘15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ başlıklı bir konferans verdi. Konferansa Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş İlçe Millî Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Yeni Levent Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İsmail Şahiner ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.





İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan konferans üniversite tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz Kanlı Darbe Girişimi’ videosu ile devam etti.





“GELECEK, NİÇİN YAŞADIĞINI BİLEN TOPLUMLAR İÇİN VARDIR”





“Öğretmen ve öğrencilere 15 Temmuz’un yaşayan bir süreç olduğunu, bunu unutmamaları gerektiğini anlatacağız” diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Gelecek, ne yaşadığını, niçin yaşadığını bilen toplumlar için vardır. 15 Temmuz, bize bıraktığı tortularla aslında bir bilinç düzeyi de saptamış oldu. 251 şehidimizin, 2 bin 194 gazimizin geride bıraktığı birikim, bir istiklal yürüyüşünün merhalesiydi” ifadelerini kullandı.





“BU BİR İSTİKLAL, BİR BAĞIMSIZLIK RUHUDUR”





Bu noktada gençliğin çok kıymetli olduğunu belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:





“Ne yaşadığını bilen, çağına tanıklık eden, özgüvenini yitirmeyen gençlik o ülkenin umududur. Bunları çok önemsiyoruz. Geriye dönüp bakıldığında 15 Temmuz aslında bu ülkenin bağımsızlık mücadelesinin, Kurtuluş Savaşı’ndan çıkan hiçbir zaman sömürge olmamış, sömürgeciye boğun eğmemiş bir milletin biriktirdiklerinin dışa vuruluşuydu. O gün de yine Türkiye’nin bir kaosla, bir işgalle iç birliğinin dağıtılması denendi ama başarılamadı. Türkiye bir Suriye yapılmak istendi ama başarılamadı; millet duruma el koydu. Dolayısıyla bunun bilinmesi ve yaşanması gerekir. Ve unutulan ihanetin tekrarlanacağını da unutmamak gerekir. Bu sadece birilerinin aktarımlarıyla, karşı tarafın edilgen dinleyerek dikkat buyuracağı bir nokta olamaz. Bu yaşayarak öğrenilecek, öznesi olunabilecek bir şey. Bu da istiklal ruhudur, bağımsızlık ruhudur. Gençliğin o kıpır kıpır bünyesinde hep yeşertilmesi ve yaşaması gereken budur. Bizim davamız da budur.”





“ÇANAKKALE RUHUNDA DA GENÇLİK VARDIR”





Türkiye’nin yer aldığı coğrafyanın çok kıymetli ve bereketli olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “O açıdan burayla ilgili dünyada da başka yöntem geliştiremediler. Sadece güç mücadelesi yürütüldüğünü görüyoruz. Bu coğrafyadan yükselen bir güç, başkaları için alan daralması anlamına geliyor. Buradan yükselen bir güç, unutulan ve üzeri örtülen bir tarihin denklemlerini hareketlendiriyor. Gençliğin aslında öncü olması gereken işlevi budur. Geriye dönüp bakıldığında ülkenin bağımsızlığı ve istiklali için gençliğin çok önemli hamleleri olmuştur. O Kuvayi Milliye ruhu içinde gençlik de vardır. Çanakkale ruhunda gençlik vardır. Çoğu okul mezun verememiştir. 14 yaşındaki çocuklar Çanakkale’ye koşarak gitmiştir. Dolayısıyla bu ruhu yaşatmak zorundayız. 21’inci yüzyıldayız ama bunların hiçbiri unutulmadı” dedi.