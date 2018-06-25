Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Türkiye geleceğine sahip çıktı

İSTANBUL, () - 24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından çok önemli bir dönemeç olduğunu söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Uzun zamandır seçimler milli duyarlılık atmosferinde geçiyordu ama bu seçim hepsinden çok daha önemliydi. Türkiye geleceğine sahip çıktı. Halk, Cumhur İttifakı'nın bir araya gelme ve hemhal olma halinin karşılığını verdi" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YAPACAK ÇOK İŞİ VAR"

Türkiye'de her zaman dip dalgası olduğunu ancak bu dalganın hangi bileşenlerden oluştuğunu ortaya koymak gerektiğini belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Türkiye iç bütünleşmesini güçlü kılarak, koyduğu hedefe yürüyebilme kararlılığını göstermiştir. Aynı zamanda üreten, bir üst lige çıkabilmesi için katma değeri yüksek ürün üreten ülke noktasına gelmeliyiz. Savunma sanayisinde o özgüven eşiği geçilmiştir. Savunma sanayindeki yerlilik ve millik oranı yüzde 20'lerden 68'lere çıkmıştır. Ülkenin bütün kurum ve yapılarıyla geleceğine sahip çıkmalıyız. Türkiye'nin yapacak çok işi var. Öncelikle 15 Temmuz sonrası yıpratılan bütün kurumlar, yeniden yerli ve milli karakterini kazanıp kurumsallaşarak, iç bütünleşmesini de sağlayarak yola çıkmalıdır" diye konuştu.

"EN GÜÇLÜ YANIMIZ EN ZAYIF HALKAMIZ OLARAK GÖRÜLMELİDİR"

Yeni yönetim modelinde siyasetin alanının genişlettiğini belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bu mücadeleyi zincir olarak görürsek en güçlü yanımız en zayıf halkamız olarak görülmelidir. Burada herkese büyük görevler düşüyor. Yeni yönetim modeli siyasetin alanını genişletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy çok yüksektir. Seçim tarihi bir katılımla gerçekleşti. Uzun zamandır seçimler milli duyarlılık atmosferinde geçiyordu ama bu seçim hepsinden çok daha önemliydi. Türkiye geleceğine sahip çıktı. Halk, Cumhur İttifakı'nın bir araya gelme ve hemhal olma halinin karşılığını verdi" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNDA OTURMASI ÇOK GÜÇ"

Bu sürecin aynı zamanda CHP'nin genel başkanlık yarışı olarak görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "CHP'nin ortalama oy değerini 25 kabul edersek, 'Muharrem İnce +5'i yakalarsa bundan sonrası için Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturması çok güçtür. -5 gibi bir sonuç ortaya çıkarsa da ikinci bir Mustafa Sarıgül vakası yaşanır, tasfiye edilir' demiştim. Bu süreç aynı zamanda CHP'nin genel başkanlık koltuğunun yarışı olarak da görülmelidir. Her ikisinin de buna yönelik mutlaka ajandası vardır. Bugün İnce'nin yaptığı açıklamada da çıkan sonuç budur. 'İddiamı sürdüreceğim' dedi bu iddia CHP'nin genel başkanı olma mücadelesidir" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI DAĞILMAYA MÜSAİT BİR YAPIYA SAHİP"

Muhalefet kanadının aldığı oy oranlarını ve ittifakların geleceğini de yorumlayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Cumhur İttifakı'nın fikri derinliği daha fazladır. O yüzden daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Ama Millet İttifakı Erdoğan'ın seçilmesini engellemeye dayalı ittifak olduğu için kolay dağılmaya müsait yapı var, şimdi onu yaşayacağız. İYİ Parti meclise girdi ama Meral Akşener giremedi orada da siyasi açıdan süreç başlayacaktır. Selahattin Demirtaş'ın oyu HDP'nin oyudur. Ama HDP'nin meclisteki oyu CHP'nin devşirdiği oylarla ortaya çıkmıştır. Bu oylar özellikle batı illerinden gitmiştir. HDP kendisine 'Türkiyelilik projesiyle' 7 Haziran 2015'te verilen imkanı kenara itti ve kandil vesayetinden çıkamadı. Bu HDP'ye seçimlerde ise CHP taşıyıcı annelik yapmıştır" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)