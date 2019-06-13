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Prof. Dr. Erkanal, dalışta kalp krizi geçirdi

İZMİR'deki Urla Limantepe Su Altı Kazıları Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal (79), dalış sırasında kalp krizi geçirdi. Erkanal’ın yoğun bakımdaki gözetiminin sürdüğü öğrenildi. Dünyanın en önemli su altı kazılarının arasında...

Prof. Dr. Erkanal, dalışta kalp krizi geçirdi
İZMİR'deki Urla Limantepe Su Altı Kazıları Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal (79), dalış sırasında kalp krizi geçirdi. Erkanal’ın yoğun bakımdaki gözetiminin sürdüğü öğrenildi.
Dünyanın en önemli su altı kazılarının arasında gösterilen Urla’daki Limantepe Su Altı Kazıları Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal, arkadaşlarıyla beraber dalış yapmak için Karaburun ilçesine gitti. Dalış esnasında fenalaşan Erkanal’ı sudan çıkarıp, tekneye alan arkadaşları bir yandan da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Tekne karaya yanaştığında hazır bekleyen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Erkanal’ı ambulansla Karaburun Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradan, hava ambulansı ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Erkanal’ın, yoğun bakımdaki gözetiminin sürdüğü bildirildi.

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