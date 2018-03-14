Prof. Dr. Demir: Marmara, Ege ve Akdeniz, su fakirliği sınırının altında

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye’nin önümüzdeki 30 yılda su fakiri olan bir ülke olacağını, hatta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin belli bir kısmının da su fakirliği sınırının altında olduğunu söyledi.OMÜ Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Canik Kültür Merkezi’nde 'Su-kuraklık ve geleceğimiz’ konulu konferans verdi. Konferansa Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta ve öğrenciler katıldı.UNESCO raporuna göre dünyada her gün 6 bin çocuğun sağlıklı içme suyu bulamadığından hayatını kaybettiğini belirten OMÜ Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, “Korkunç bir rakam ve yaradan kainatta diyor ki, ‘kainatı mükemmel yarattım ve kainatta kendi halifem olarak insanı yarattım. Bütün kainatı insanın hizmetine sundum.’ Peki halife olarak yaratılan biz insanlar karıncanın bile zarar görmesinden sorumluyuz da her gün 6 bin tane çocuğun ölümünden sorumlu olmayacak mıyız, bunun hesabını vermeyecek miyiz? Şu anda dünyada tam 2.4 milyar insan sağlıklı içme suyunu bulamıyor. Böyle devam ettiği sürece dünyadaki su dağılımı ve adaletsizliğinin arttığını görüyoruz” dedi.‘MARMARA, EGE VE AKDENİZ SU FAKİRİ SINIRININ ALTINDA’Önümüzdeki 30 yılda Türkiye’nin su fakiri bir ülke olacağını ifade eden Demir, "Yıllarca Türkiye’yi su zengini diye söylüyorlardı, yanlış. Türkiye’deki toplam su varlığımız 112 milyar metreküp, nüfusumuz 80 milyon. Böldüğümüz zaman kişi başına bin 300 milyar metreküp su düşüyor. Bir ülkenin su zengini olması için ortalama 8 milyar metreküp suyunun olması lazım. Su fakiri olması için de bin metreküpün altına düşmesi lazım. Bu hızla devam ederse Türkiye önümüzdeki 30 yılda su fakiri olacak. Hatta şunu iddia ediyorum, şu anda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin belli kısımları su fakirliği sınırının altında. Dolayısıyla biz Karadeniz’de biraz şanslıyız. Belki Karadeniz’de su varlıklarımız itibariyle geleceğe yönelik olarak Türkiye’nin yeşil kalacak yegane bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Ama Türkiye geneline baktığınızda çok ciddi bir problemin bizi beklediğini görüyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI