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Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den "15 Temmuz” vurgulu" 24 Şubat” Mesajı

  İSTANBUL, () SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı. Rektör Erdöl, yayımladığı mesajında, Trabzonluların 18 Nisan 1916'dan 24 Şubat...

Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den "15 Temmuz” vurgulu" 24 Şubat” Mesajı

 

İSTANBUL, () SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı. Rektör Erdöl, yayımladığı mesajında, Trabzonluların 18 Nisan 1916'dan 24 Şubat 1918'e kadar düşman işgali altında zulüm gördüğünü ve eşsiz bir kahramanlık destanı yazarak işgalcileri vatan topraklarından çıkarmayı başardıklarını ifade etti.

Tarihin iyi bilinmesi ve gelecek kuşaklara da aynı şekilde aktarılması gerektiğine işaret eden Erdöl, şunları kaydetti:

"Bugün yiğit, asil ve kalender memleketim Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü. 24 Şubat 1918 tarihinde gerçekleşen Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşu, Türk milletinin sarsılmaz irade ve iman gücünün en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihin altın sayfalarında yerini almıştır. 101 yıl önce kahraman ecdadımız, 15 Temmuz’da, Afrin’de, Çanakkale’de, Malazgirt’te olduğu gibi, tek yürek olmuş, vatanına sahip çıkma kararlılığını dosta düşmana göstermiştir. Tarihimizden ders çıkararak geleceğimize emin adımlarla yürüyebilmek için bizlere düşen görev, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek kahraman şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygularla taşına, toprağına, insanına, doğasına, takımına, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine kurban olduğum memleketim Trabzon’un 101. Kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun."

(FOTOĞRAF)

 

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