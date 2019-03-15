Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI -Güven USTA-Can EROK/İSTANBUL, () İSTANBUL'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da aralarında bulunduğu, akademi ve siyaset dünyasından birçok isim ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninde Dedeoğlu'nun eşi Basri Dedeoğlu, kızı İlayda, oğlu Efe ve kardeşi Ali Gümüş taziyeleri kabul etti. Cenaze törenini İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

OKTAY'DAN YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cenaze töreninin ardından, bir açıklama yaparak, "Beril Dedeoğlu'na Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir isim. Hem akademik hayatı hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine verdiği hizmetlerinden dolayı çok değerli bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkında açıklama yapan Oktay, "Bugün Yeni Zelanda'da hiçbir şeyle ifade edemeyeceğimiz vahşeti gördük, yaşadık. Tüm dünya bu vahşeti yaşadı. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yıllardır süre gelen bir İslamofobya deyin adına. Olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç. Ümit ediyoruz ki bütün dünya tekrar aklını başına alır. Tekrardan sakin düşünmeye başlar. İslamofobya diye olmayan bir korkunun sonucunda tekrar kendileri onun altında kalıp ezilmezler. Yeni Zelanda'da hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Şu anda elimizdeki bilgilere göre henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bize gelen bilgiler içinde yok. Bu arada çalışmalar devam ediyor. Kaybettiklerimizin hepsi Müslüman. Bütün Müslümanların başı sağ olsun. Özellikle Sovyetlerin yıkılmasından sonra kendisine olmayan bir tehdidi oluşturmaya çalışanlar inşallah tekrar akıllarını başına alırlar" diye konuştu.

KURTULMUŞ: TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BEYİNDİ

Cenaze namazı öncesi gazetecilere konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beril Dedeoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde beraber asistanlık yaptığını hatırlatarak, "Değerli bir akademisyendi. Yıllar sonra Allah nasip etti aynı bakanlar kurulunda yer aldık. Son derece iyi bir hanımefendi, iyi bir insan, iyi bir akademisyen ve Türkiye için önemli beyindi. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik, mekanı cennet olsun" dedi.

DAVUTOĞLU: GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ

Tören öncesi Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkında konuşan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da şunları söyledi:

"Bu aslında dipten dibe yayılan son derece vahim olan bir psikolojinin yansımasıdır. Son yıllarda bütün uluslararası platformlarda dile getirdiğimiz gibi, yükselen ırkçılık ve hiçbir farklılığa izin vermeyen, ötekileştiren İslamofobik yaklaşımlar Yeni Zelanda gibi genellikle göçmen toplumlardan oluşan bir ülkede bile kendisini gösterdi. Öylesine bir üslup ki, 'yabancıları topraklarımızda istemiyoruz' gibi bir husus. Herkes kendisinden sonra gelen unsurlara böyle dışlayıcı davrandığı zaman dünyada barış içinde olacak hiçbir yer kalmaz. Gerçekten çok üzüntü verici. Bütün sorumlu devlet adamlarına, aydınlarına, kanaat önderlerini düşünmeye sevk etmesi gereken bir gelişme. Müslümanlara karşı son dönemde artan bu saldırılar karşısında İslam dünyasının dayanışma içinde olması ve bütün bir insanlığa aynı mesajı vermesi çok önemli. Ayrıca başta Sayın Yeni Zelanda başbakanı olmak üzere bütün dünyadaki siyasi liderlerin, özelliklede ırkçı-sağcılığın yükseldiği İslamofobik trendlerin artış gösterdiği ülkelerdeki siyasi liderlerin tek bir sesle çağrıda bulunması lazım. Bunlar birbirinden ayrışmayan şeyler. Tarihi tek taraflı okuyanlar İslam'a, Türklere, Osmanlıya karşı özel bir husumet içerisine giriyorlar. Bunlar tahrik ediyor. 'Yeni Zelanda dünyanın bir köşesidir, diğerleri etkilemez' diye düşünmemek lazım. Aslında dünyadaki genel bir trendin, popülizmin, hoyratlığın ve farklı olan hiçbir kültüre, dile, dine, mezhebe tolerans göstermeyen anlayışın yeni bir yansımasıdır. Bu sadece Yeni Zelanda da değil dünyanın en büyük küresel gücü olan ABD'de Müslümanlara yönelik yasaklamalar aslında bu tür sorumsuz toplulukları teşvik eden yaklaşımlardır."

EDİRNEKAPI MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, cenaze töreninin ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

YENİ ZELANDA'DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI



Dedeoğlu'nun cenaze namazının ardından, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

(FOTOĞRAF)