Prof. Dr. Baydur: Harekatın sonuçları büyük olacak

Gül KABA/İSTANBUL, () - ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'yi vurmasını değerlendiren Prof. Dr. Mithat Baydur, Suriye'nin artık bölüneceğini söyleyerek, "Harekat sadece füzelerden ibaret değil, titreşimleri büyük olacak. Rusya çok önemli kazanımlar elde etti, o yüzden sahadan geri püskürtmek istiyorlar" dedi.

Operasyonun ABD siyasi tarihi açısından skandal olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Baydur, "Amerikan siyasi tarihi açısından çok büyük bir skandaldır. Amerika Başkanı Trump, 48 saat önce 'Suriye'den artık çekiliyoruz' diyor. 48 saat geçiyor 'bekle Rusya füzeler geliyor' diyor. Unutmayalım ki 4 gün önce Trump'ın Beyaz Saray'da verdiği fotoğrafta bütün kuvvet komutanlarını, askerlerini de etrafına dizmiş, ortada tek başına oturuyordu. Bunu iki tane anlamı vardı. Birincisi burada gerçekten bir hareket olacak, tüm askerler arkasında, ikincisi ise askerler Trump'ı ortaya almışlar; 'ABD'nin dış politikasını biz belirleriz' diyorlar. ABD'nin dış politikasını onlar belirliyorlar ama aynı zamanda İsrail lobisi de belirliyor" açıklamalarında bulundu.

"İSRAİL LOBİSİ PARÇALI SURİYE İSTİYOR"

ABD'nin dış politikasını etkileyen İsrail lobisinin parçalı bir Suriye kompozisyonu istediğini söyleyen Prof. Dr. Baydur, şöyle konuştu:

"Biz hep toprak bütünlüğünden bahsediyoruz ama bunu bırakmamız lazım. Suriye bölünecek artık bu belli. Bu harekat direk Rusya'ya karşı hiçbir zaman olmayacak. Özellikle Suriye ve İran üzerinden Rusya'ya mesaj verilecek. Harekat sadece füzelerden ibaret değil, titreşimleri büyük olacak. Rusya çok önemli kazanımlar elde etti. Ambargo altında yaşarken Doğu Akdeniz'de 250 yıllık rüyasını gerçekleştirdi. Libya'da 'ben de varım' diyor. Mısır'da Sisi ile görüşüyor. 'Bir dakika, sen nereye gidiyorsun?' dediler. Rusya'yı sahadan geri püskürtmek istiyorlar. İsrail aleyhine genişleme olduğu için İran'ı oldukça törpülemeyi amaçlıyorlar."

"ABD SURİYE'DE PATRONAJLIK SİSTEMİ KURACAK"

Irak'a ve Suriye'ye bakınca ABD ile aynı şeyi görmeyen İngiltere'nin artık ABD ile aynı hizada olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Baydur, "Eğer ABD, İngiltere ve Fransa herhangi bir mesele için aynı hizaya geldilerse orada mutlaka harekat olacaktır ve oldu. Harekat kısa sürdü herkes bittiğini zannediyor ama yaratacağı titreşim çok fazla olacak. ABD Suriye'den gidecek mi? diye düşünüyorduk ya hayır ABD artık hiç gitmeyecek ve orada. Suriye parçalı bir Suriye olacak ve ABD belli gruplar üzerinde patronajlık sistemi kuracak" dedi.

"RUSYA'NIN EKONOMİSİ KARŞI HAMLEDE BULUNMAYA MÜSAİT DEĞİL"

Rusya'nın karşı hamlede bulunmayacağını ifade eden Prof. Dr. Baydur, " Çünkü Rusya'nın ekonomisi şu an ona müsait değil. Ama işi Birleşmiş Milletler'e götürecektir.. Yeni operasyonlar beklemeden Rusya ve İran içeriden de karışabilir. Mali sistemleri iki ülkenin de çok kötü. İran şu ana kadar Suriye'de söz sahibi olmak için o topraklara 70 milyar dolar gömdü. Buna İran ekonomisi ne kadar dayanabilir" diye konuştu.

"ABD VE İNGİLTERE RUSYA'YI DOĞU AKDENİZ'DEN DIŞLAYACAK"

Doğu Akdeniz'de enerji paylaşımının yeniden yapılacağını aktaran Prof. Dr. Baydur, "Rusya burada olmayacak. ABD ve İngiltere Doğu Akdeniz'deki bütün enerji kaynaklarını yeniden dizayn edecekler, Rusya'yı dışlayacaklar. Eğer bundan sonra çıkar çatışmaları olursa Fransa, ABD ve İngiltere arasında olabilir. Çünkü Fransa'ya da çok az pay vermeyi düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜKİYE ÇOK AKILLI VE İNCE DENGE POLİTİKASI İZLEMELİ"

Türk dış politikası açısından en zor duruma girildiğini belirten Prof. Dr. Baydur, önemli uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"Sahada ABD ile PYD/YPG, FETÖ gibi Türkiye'nin haklı olduğu konularda çıkar çatışmaları vardı. Türkiye, İran ve Rusya ile Astana ve Soçi sürecinde bölgesel işbirliği yaptı. Ancak bunu yaparken de önemli perspektif farklılıkları vardı. Rusya ve İran ile tokalaşıyorduk ve bu ülkeler Esad'ın kalmasından yanaydı. Biz de en başından gitmesinden yanaydık. ABD ile Esad'ın gitmesinden yana hemfikiriz ama YPG konusunda çelişiyoruz. Rusya burada sahada kontrolü kaybederse Türkiye'nin Afrin'de ve Elbab'ta kalması zorlanabilir. Türk Dışişleri Bakanlığı ilk açıklamada 'harekatı destekliyoruz' dedi. Eğer tamamen Türkiye Batı dairesinin içerisinde olursa onarmayı çalıştığı ilişkileri tarumar edecek. Türkiye'nin, burada tamamen barı tarafında olmadan komşularla olan ilişkileri de sürdürerek çok ince ve akıllı denge politikası izlemesi gerekiyor. Aksi takdirde her şeyi ve herkesi kaybedebiliriz. Türkiye Rusya'yı karşısına almak istemeyecektir. Ama Rusya Türkiye'nin dar alanda sıkıştığında Batı dairesi içerisinde NATO müttefiki gibi hareket etmeye çalışacağını biliyor."

"TEDX'TE YAPTIĞIM KONUŞMADA BUGÜN YAŞANANLARI SÖYLEMİŞTİM"

2 buçuk ay önce TEDx'te yaptığım konuşmada, Suriye'de bir hesaplaşma olacağının altını çizdiğini ifade eden Prof. Dr. Baydur, "Suriye'de mutlaka bir hesaplaşma olacağını, bu hesaplaşmadan sonra hem NATO hem de BM çerçevesinde bölgeye yeni bir nizam geleceğini söylemiştim" dedi.

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