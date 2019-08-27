Priene'nin, UNESCO'nun kesin listesinde yer alması için güç birliği

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 6 Haziran'da giren, Aydın'ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti'nin kesin listede yer alması için çalışma başlatıldı.Kent planlaması ve yağmur suyu kanalları ile modern kentleşmenin örneği olarak gösterilen, Güllübahçe Mahallesi'ndeki Priene Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Kesin Listesi'ne girmesi için harekete geçildi. Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi ve Söke Ticaret Odası iş birliğinde yürütülecek çalışmaların yol haritasını belirlemek için toplantı yapıldı. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı CHP'li Levent Tuncel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Priene Kazı ekibi Başkanı Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, siyasi parti ilçe başkanları ile Söke Ticaret Odası yönetimi ve meclis üyeleri toplantıya katıldı.Kazı ekibi başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert'in antik kentle ilgili bilgiler veren sunum yaptığı toplantıda, kesin listeye girebilmesi için izlenecek yol haritası belirlendi. Toplantıda konuşan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, "Amacımız UNESCO geçici listesine aldırmayı başardığımız Priene'nin, yapılacak çalışmayla kesin listeye girmesini sağlamak" dedi.Başkan Tuncel de "İlçemizin tarihi ve kültürel değeri, mimari açıdan dünyada örnek gösterilen, döneminin en önemli antik kentlerinden biri olan Priene'nin sınırlarımız içinde yer aldığının bilinciyle yapılacak olan çalışmalara, Söke Belediyesi olarak katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.AK Parti'li Yavuz ise "Söke'mizin doğa ve kültür turizmi için büyük önemi olan antik kentimizin kalıcı miras listesine girmesi için üzerimize düşen neyse yapacağız" diye konuştu.