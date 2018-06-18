Prag'tan kalkan ambulans uçak, doğrudan KKTC'ye indi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentindeki otelde tatil yaparken felç geçiren Çekya vatandaşı Miroslav Vetrovec (83), Prag'tan kalkan özel ambulans uçakla alınarak tedavi için memleketine götürüldü. Vetrovec'i taşıyan özel uçağın doğrudan KKTC'ye uçması, siyasiler tarafından 'önemli bir gelişme' olarak ifade edildi. İngiliz Parlementosu Milletvekili Rt. Hon Iain Duncan Smith'in, 'KKTC'ye direkt uçuş yapılsın' kampanyası başlattığı bir döneme Çekya'dan gelen ambulans uçağın direkt KKTC'ye inip, yine buradan havalanması, 'diplomatik bir kazanım' olarak değerlendirildi.

Çekya vatandaşı Miroslav Vetrovec, tatil için geldiği KKTC'nin Girne kentinde konakladığı otelde rahatsızlandı. Felç geçirdiği belirlenen Vetrovec'in ailesi tarafından ülkesine götürülmek istenmesi üzerine yoğun bir telefon trafiği yaşandı. KKTC'nin tanınmaması ve bu nedenle uygulanan ambargo sonucu direkt uçuşların yapılamaması krize neden oldu.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konu ile ilgili yaşanan gelişmeleri sosyal medyadan açıklama yaparak duyurdu. Bakan Özersoy, kendilerine direkt uçuş için başvuru yapıldığını belirterek, hastanın rahat bir şekilde transferinin sağlandığını kaydetti. KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, "Prag'tan (Çekya-eski adıyla Çek Cumhuriyeti) bir ambulans uçak verdiğimiz izinle Ercan'a doğrudan uçuş gerçekleştirdi. Ülkemizde bulunan Çek vatandaşının geçirdiği rahatsızlık ertesinde ambulans uçağın Ercan’a doğrudan uçuş yapması için tarafımıza başvuruda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Özersay, KKTC hükümeti olarak özellikle hastalık, kayıplar benzeri insani konularda ve uluslararası suçlardan arananların yakalanması ve iadesi benzeri konularda uluslararası toplumla işbirliği yapmaya her zaman açık olduklarını belirterek, "Bunu bir medeniyet göstergesi olarak alıyoruz ve tüm uluslararası aktörlerle işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Tanınır yahut tanınmaz burada bir devlet varsa ki vardır, bunun gereğini yerine getirmek durumundayız, hem de her konuda. Bazen adımlar küçük de olsa yol alınır ve önemli olan da budur" dedi.

'DİPLOMATİK BİR KAZANIM'

muhabirinin görüştüğü bazı diplomatik kaynaklar, Çekya'dan direkt olarak uçuşun gerçekleşmesini, 'önemli bir gelişme' olarak değerlendirdi, "Umarım, Kıbrıslı Türklerle işbirliğinden kaçınan Rumlar'a örnek olur bu davranış. Bu uçuş göstermiştir ki 'KKTC'ye direkt uçuş yapılamaz' diyenler haksızdır. KKTC'ye uygulanan ambargonun bir dayanağının olmadığının kanıtıdır bu" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ VEKİLDEN DOĞRUDAN UÇUŞ KAMPANYASI

Bu arada İngiliz Parlementosu Milletvekili Rt. Hon Iain Duncan Smith, Enfield’da düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı. İngiliz Parlementosu'nda, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a direkt charter seferlerin başlaması konusunda imza kampanyası başlattığını açıklayan Smith, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşların yapılamamasını anlamsız bulduğunu söyledi. İngiliz vekil sözlerini şöyle sürdürdü;

"İngilitere’de Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde doğrudan uçuşların gerçekleşmesi yönünde girişim başlattık. Sonuç alana kadara bu girişimleri sürdüreceğiz. Bu kapsamda bir imza kampanyası başlatıldı. Bu imza kampanyasının hedefe ulaşmasıyla bu konu meclise taşınacak."

İngiliz Milletvekili Smith'in, 'KKTC'ye direkt uçuş yapılsın' kampanyası başlattığı bir dönemde Çekya'dan gelen ambulans uçağın direkt KKTC'ye inip, yine buradan havalanması dikkati çekti.



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