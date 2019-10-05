'Pozitif ayrımcılık' kadınların hayatını kolaylaştırdı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kadına şiddet ve taciz gibi olaylar nedeniyle saat 22.00’den sonra otobüslerde kadınların istedikleri yerde inmelerini sağlayan düzenlemeyi 2017 yılında hayata geçirdi. Belediye otobüslerinde, güzergah üzerinde istedikleri yerde inebilen kadınlar, düzenlemenin yaşamlarını kolaylaştırdığını söyledi.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, 2017 yılında kadınlara yönelik taciz ve şiddet olaylarının artması üzerine, toplu taşıma araçlarını kullanan kadınların, evlerine veya gidecekleri yerlere daha kolay ulaşmasını sağlamak için saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde durak harici istedikleri herhangi bir noktada inmelerini sağlayan düzenlemeyi, oy birliği ile kabul etti. Meclis kararının hayata geçmesinin ardından, kadınlar belediyenin toplu taşıma araçlarında görevli şoföre seslenerek istedikleri herhangi bir noktada otobüslerden inmeye başladı. Toplu taşıma kullanırken uygulamadan faydalanan kadın yolculardan Aycan Şen (39) İzmir'de yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu, belediyenin aldığı kararın da hayatlarını kolaylaştırdığını ifade etti. Bu kararın, kadınlar için özel olarak alındığını söyleyen Şen, o nedenle çok mutlu olduğunu aktardı. Uygulama hakkında konuşan Gönül Balay (40) ise "Çok önemli bir karar. Akşam geç saatlerde işten çıkıyoruz bazen. Kadınların kendilerini güvende hissedebilmeleri için, evlerine daha yakın bir yerde otobüsten inmelerine yönelik alınan karar gerçekten çok güzel" diye konuştu.'GEÇ SAATTE EVE DÖNMEK BİRAZ KORKUNÇ'İzmir'de yaşayan Rus vatandaşı Olga Muravei de, belediye meclisinin aldığı kararın güzel olduğunu belirterek, "Geç saatte eve dönmek biraz korkunç oluyor. Sokaklar insansız oluyor. O nedenle bu karar çok güzel" dedi.Otobüs şoförü Murat Akdolun (38), kadın yolcuların, alınan kararın ardından saat 22.00'den sonra istedikleri yerde inebildiklerini, ESHOT şoförleri olarak kendilerinin de çevrede trafiği engellemeyecek şekilde yolcuları indirdiklerini söyledi. Kadın yolcuların, bu kararı benimsediklerini aktaran Murat Akdolun, "Saat 22.00'den sonra, 'Şoför bey müsait bir yerde inebilir miyiz' diyorlar. Biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Bizler için bu durum sorun yaratmıyor. Çünkü o saatlerde trafik sakin oluyor" dedi.