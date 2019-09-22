Son Dakika
Posof'ta yaylacılara kar sürprizi
ARDAHAN'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar, yaylacılara şaşırttı. Kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, çobanlar, yaylalardaki sürüleri ilçe merkezine indirmeye başladı. Posof ilçesinde iki günden beri etkili olan yağmur...
GENEL 22.09.2019, 10:49
ARDAHAN'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar, yaylacılara şaşırttı. Kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, çobanlar, yaylalardaki sürüleri ilçe merkezine indirmeye başladı.
Posof ilçesinde iki günden beri etkili olan yağmur ve soğuk hava, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Posof'u çevreleyen Ilgar, Sahara ve Kodiyan dağlarına dün gece kar düştü. Zirveleri beyaza bürüyün kar dağlardaki yaylalarda bulunanları şaşırttı. Bölgeye Ekim ayının ortalarına doğru kar düştüğünü belirten bölge sakinleri, bu yıl kar yağışının erken başladığını söyledi. Kar kalınlığının 10 santimerteye yaklaştığı yaylalarda bulunan çobanlar, sürülerini ilçe merkezine indirmeye başladı.
Posof ilçesinde iki günden beri etkili olan yağmur ve soğuk hava, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Posof'u çevreleyen Ilgar, Sahara ve Kodiyan dağlarına dün gece kar düştü. Zirveleri beyaza bürüyün kar dağlardaki yaylalarda bulunanları şaşırttı. Bölgeye Ekim ayının ortalarına doğru kar düştüğünü belirten bölge sakinleri, bu yıl kar yağışının erken başladığını söyledi. Kar kalınlığının 10 santimerteye yaklaştığı yaylalarda bulunan çobanlar, sürülerini ilçe merkezine indirmeye başladı.
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Denizlispor
|5
|8
|4. Çaykur Rizespor
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Bursaspor
|5
|9
|5. Hatayspor
|4
|8
|6. Fatih Karagümrük
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|5
|10
|2. Sevilla
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|5
|10
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Real Madrid
|4
|8
|6. Athletic Bilbao
|4
|8
|7. Barcelona
|5
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Celta de Vigo
|5
|5
|15. Valencia
|4
|4
|16. Mallorca
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0