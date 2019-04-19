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Posof, Nisan'da beyaza büründü

ARDAHAN’ın Posof İlçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Posof'ta ilçesinde aniden bastıran kar Nisan ayında adeta kışı yaşattı.Kar yağışı ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları...

Posof, Nisan'da beyaza büründü
ARDAHAN’ın Posof İlçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Posof'ta ilçesinde aniden bastıran kar Nisan ayında adeta kışı yaşattı.Kar yağışı ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken zaman zaman kar topu oynamayı ihmal etmediler. Taksi durağının önündeki araçların üzerinde biriken karları temizleyen araç sahipleri de araç üzerinde kardan adam yapmaya çalıştılar.  Aracın üzerinde küçük yapılan kardan adam kayarak bozulması dikkat çekti.
Ani bastıran ve kar yağışı ardından şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, "Kış geri  geldi. Önceki tarihlerde bu zaman tarlara ekinler ekilirdi.Rabbim rahmet gecesiyle birlikte bereket veriyor. Kışın kar görmedik. Şimdi ise kar yağıyor.  Baharı ağır geçecek. Yapılacak bir şey yok. Türkiye'nin farklı iklimlere sahip olduğunu bur da gördük"diye konuştu.

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