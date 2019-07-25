Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Poşete konulup, çöpe atılan yavru köpek kurtarılamadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından poşete konulup çöpe atılan yavru köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Köpeği veterinere götüren Cemil Güneş, ''Poşet, sıcaktan eriyerek köpeğin...

Poşete konulup, çöpe atılan yavru köpek kurtarılamadı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından poşete konulup çöpe atılan yavru köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Köpeği veterinere götüren Cemil Güneş, ''Poşet, sıcaktan eriyerek köpeğin derisine yapışmış. Görünce ağladım, kim yaptıysa bulunup cezalandırılsın'' dedi. 
Belçika’dan tatil için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Cemil Güneş(44) çöp kutusunun kenarındaki poşetin hareket ettiğini gördü. Poşeti açtığında da yarı baygın halde bir köpek buldu. Eve götürdüğü köpeği önce yıkadı ardından da su ve mama vererek, besledi. Ancak kısa süre sonra köpek rahatsızlandı. Veterinere götürdüğü köpek, tedaviye alındı ancak kurtarılamadı.
Köpeği poşete koyup, ölüme terk edenlerin bulunup cezalandırılması gerektiğini söyleyen Cemil Güneş, ''Poşetin hareket ettiğini gördüm. İçine baktığımda baygın bir köpek vardı. Poşet, havanın sıcaklığı ile eriyip köpeğin derisine yapışmış. Görünce ağladım, şok oldum. Hemen eve götürdüm, ancak evde daha da fenalaştı. Veterinere götürdüm. Ancak hayatını kaybetti. Canımdan can gitti. Sorumluların bulunmasını istiyorum'' dedi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.