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Poşet dolusu para buldu, sahibini ararken sahte olduğunu öğrendi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da sabah sporu yapan Mesut Kum, parkta bir poşet dolusu para buldu. Paranın sahibi bulabilmek için yerel gazeteye giden 26 yaşındaki Mesut Kum, burada poşet içindeki paraların sahte olduğunu öğrendi. Çorum'da...

Poşet dolusu para buldu, sahibini ararken sahte olduğunu öğrendi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da sabah sporu yapan Mesut Kum, parkta bir poşet dolusu para buldu. Paranın sahibi bulabilmek için yerel gazeteye giden 26 yaşındaki Mesut Kum, burada poşet içindeki paraların sahte olduğunu öğrendi.
Çorum'da sabah spor yapan Mesut Kum, bir ağacın altında poşet buldu. Poşetin parayla dolu olduğunu gören Kum, sahibini bulunabilmesi için polis yerine yerel bir gazeteye gitti. Gazetede, "Ben bir poşet para buldum. Ne yapacağımı şaşırdım ve buraya geldim. Bana yardımcı olabilir misiniz?” diyerek yardım istedi. Bunun üzerine gazete çalışanları, Mesut Kum'un getirdiği poşetteki dolar, euro ve Türk Lirası’nı incelerken banknotların üzerindeki “Geçersiz” ibaresini gördü. Gazete çalışanları polisi arayarak, yardım istedi. Yaşadığı olayı anlatan Kum, “Sabah koşumu yapmak için itfaiye parkına gittim. Orada koşarken bir poşet gördüm. Ağzı açıktı. Merak edip içine baktım ve paraları gördüm. Ne yapacağımı bilemediğim için gazeteye gittim. Burada paraların üstündeki geçersiz yazısını gördüm. Gerçek olsa da yetkililere teslim edecektim. Herhangi birinin düğün parası, ev parası, ameliyat parası da olabilirdi. Ancak sahte çıktı” diye konuştu.
Daha sonra Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bir ekip gazeteye gelerek, paraları teslim aldı.

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