Porsuk Çayı'nda gondol ve bot keyfi

ESKİŞEHİR'in kent merkezini ikiye bölen Porsuk Çayı, en hareketli günlerini yaşıyor. Gençler, Porsuk Çayı kıyısında oturup sohbet ederken, çeşitli illerden kente turlarla gelenler ise çayda bot ve gondollarla gezinti yapıyor.Porsuk Çayı'nda gezi amacıyla bulunan 'Nasrettin Hoca', 'Edebali' ve 'Malhatun' adlı botlar ile gondollara binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. 15 dakika süreli bot gezintisi kişi başı 7,5 TL, en fazla 4 kişinin bindiği gondolların tur fiyatı ise 40 TL. Porsuk Çayı'ndaki gondol ve botlar Eskişehir'e 'Venedik' görünümü kazandırıyor. Çeşitli kentlerden gelen turistler Eskişehir'e hayran kaldıklarını belirtirken, esnaf ve bölge halkı da durumdan memnun olduklarını söylüyor.'YILDA 200 BİN TURİST GELİYOR'Gondol kullanıcısı Yasin Karkaç, Eskişehir'e yılda yaklaşık 200 bin turistin geldiğini belirterek, "5 yıldır bu işi yapıyorum. Gerçekten güzel düşünülmüş şeyler. Halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Gondolların maket olduğunu düşünüyorlar. Gerçek olduğunu görünce çok şaşırıyorlar. Yaz sezonunda yaklaşık olarak günlük 100'den fazla tur yapıyoruz. Gondala en fazla 4 kişi binilebiliyor. Tur yaklaşık 10 dakika sürüyor. Türkiye'de, İç Anadolu Bölgesi'nde böyle bir şehrin olması insanları şaşırtıyor. Yıllık olarak şehre 200 bin civarında turist geliyor. Bunların yaklaşık 40 bini gondolu tercih ediyorsa, kalanlar da bota biniyor. Şu anda talep çok fazla" diye konuştu.Hollanda'dan Eskişehir'e gelen Erhan Kutlu, "Eskişehir'i gezdik. Gondola binmek için sıra bekliyoruz ama çok sıra var. Eskişehir çok güzel. Gondolla gezmek güzel bir atmosfer yaşatıyor. Fotoğraf çekip. sosyal medyada paylaşmak istiyorum. Hollanda'dan geldiğimiz için Eskişehir ve Amsterdam'ı kıyaslayabiliriz. Son 10 yıla bakarsak Eskişehir çok gelişmiş" dedi.İstanbul'dan gelen Bilgin Ağayüzü, "Canlı olarak görmek bugüne nasip oldu. Eskişehir tam bir Avrupa kenti. Gondolla gezmek gayet keyifli. İlk kez bu duyguyu tadıyoruz" diye konuştu.