banner314

banner325

Son Dakika

'Ponzi Arzu', 78 kişiyi 19,5 milyon lira dolandırmış

BURSA'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp, elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile tutuksuz 7 sanığın yargılandığı...

GENEL 09.11.2019, 14:55
'Ponzi Arzu', 78 kişiyi 19,5 milyon lira dolandırmış
BURSA'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp, elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı. 1050 yıla kadar hapsi istenen Mertgil’in, rapora göre; 'birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama' yöntemiyle 78 kişiyi 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı belirtildi.
Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Arzu Mertgil gözaltına alınıp, tutuklandı. Mağdurları dolandırıcılık olayları sırasında 'peruk' takarak görünümünü değiştiren Arzu Mertgil hakkında 11 Şubat 2017 tarihinde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlamalarıyla dava açıldı. 75 kişiyi 13 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplam 1050 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Mertgil, bir süre önce ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
‘​MÜŞTERİLERE YÜZDE 10 KAR PAYI VADEDİYORDU’
Bilirkişinin olaya ilişkin raporu, mahkemeye ulaştı. ‘Arzu Mertgil'in mağdurlarla birebir görüşmeler yaparak sisteme giren paraya aylık yüzde 10 kar payı vadettiği’ belirtilen raporda, kullanılan yöntemlerle ilgili şunlara yer verildi:
"Arzu Mertgil'in birebir görüşmelerde sistemin avantajlarını anlattığı, bu sistemde Bursa'daki tanınan şirketlerin yer aldığını ve paranın bunlar tarafından değerlendirildiğini, dahası birtakım üst düzey bürokratların ve siyasetçilerin de sistemde olduklarını söyleyerek mağdurları bu kurguya inandıkları görülmüştür. Arzu Mertgil ve suça iştirak edenlerin, birikimi olanlardan para aldığı ve dahası her müştekinin T.C. kimlik numarasını alıp kredi puanını sorgulattığı, yönlendirdiği bankalardan kredi çektirdiği, çekilen paraları da elden aldığı belirlenmiştir. Nakit para yanında mağdurların gayrimenkul tapuları üzerine ipotek karşılığı kredi çektirdiği, güven telkin etmek için sisteme yüksek miktarda para veren mağdurlara İzmir ve Yalova gibi yerlerdeki bazı gayrimenkullerin tapusunu devrettiği, ancak söz konusu gayrimenkullerin değerinin mağdura söylenenin çok altında olduğu görülmüştür."
DARBE GİRİŞİMİNİ BAHANE ETTİ
Özellikle 2016 yılının haziran ayından itibaren sisteme katılanlara para ödenmemeye başlandığının vurgulandığı raporda, "Arzu Mertgil'in bu süreçten sonra mağdurları oyalamak için 'Darbe girişiminden sonra sistemde bulunan iş adamlarının FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları, hesaplarına bloke konulduğu, ancak bu kişilerin masum oldukları ortaya çıkınca ödemelerin tekrar düzene gireceğini belirterek bir süre daha mağdurları oyaladığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Bazı mağdurlara aynı gün içinde 6-7 farklı bankadan kredi çektirdiği iddia edilen Arzu Mertgil'in sisteme katarak veya farklı yollardan dolandırdığı kişilerden 3 bin lira ile 1 milyon 600 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldığı raporda ifade edildi.
'EMEKLİ MAĞDURLARI BAZI FİRMALARDA ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERMİŞ'
Arzu Mertgil'in, mağdurlardan A.B'ye, kendisine lüks bir otomobil aldırdığı ve mağdurun bu araca yaptığı ödemeleri de sisteme katmış gibi gösterdiği detayına vurgu yapılan raporda, bazıları emekli olan birtakım mağdurların daha çok kredi çekebilsinler diye bazı firmalarda çalışıyormuş gibi gösterildiği de aktarıldı. Raporda, mağdurlardan bazılarına çeşitli firmalardan 173 bin lira ila  110 bin lira arasında maaş aldığına dair bordrolar verildiği ve bu sayede onlara bankalardan yüksek miktarlarda krediler çektirildiği bilgisi de yer aldı
78 KİŞİYİ, 19,5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞ
Arzu Mertgil'in, kurduğu 'Ponzi' sistemiyle 78 kişiyi toplamda 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı, raporun sonuç kısmında yer aldı.
Yargılandığı mahkemede, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Mertgil, mağdurları tek başına dolandırmadığını iddia ederek, "Ben bu grubun en alt kademesindeki kişiyim. Ben insanlara danışmanlık hizmeti veriyorum” şeklinde savunma yaptı. Dava önümüzdeki ay devam edecek.

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:38
Öğle 12:53
İkindi 15:33
Akşam 17:58
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 20
2. Alanyaspor 10 19
3. Sivasspor 10 18
4. Malatyaspor 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 11 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 11 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 23
2. Barcelona 11 22
3. Real Madrid 11 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6