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Pompalı tüfekle öldürüldü

UŞAK'ta film ve müzik market işleten 32 yaşındaki Volkan Yıldırım, husumetli olduğu S.S. (21) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Nuri Şeker Caddesi üzerindeki işyerinde meydana geldi....

Pompalı tüfekle öldürüldü
UŞAK'ta film ve müzik market işleten 32 yaşındaki Volkan Yıldırım, husumetli olduğu S.S. (21) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Nuri Şeker Caddesi üzerindeki işyerinde meydana geldi. İddiaya göre S.S., bir kadınla ilgili olarak husumetli olduğu öğrenilen film ve müzik market işletmesi sahibi Volkan Yıldırım'ın dükkanına giderek pompalı tüfekle ateş etti. Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredeki esnafların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan zanlı S.S.'yi kısa sürede yakaladı. S.S.'nin cinayeti, kadın meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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