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Polonya'da öldürülen Furkan'ın adı, sınıfına verildi

ERASMUS programı kapsamında gittiği Polonya'da öldürülen Furkan Kocaman'ın adı öğrencisi olduğu Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim gördüğü dersliğe verildi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve...

Polonya'da öldürülen Furkan'ın adı, sınıfına verildi
ERASMUS programı kapsamında gittiği Polonya'da öldürülen Furkan Kocaman'ın adı öğrencisi olduğu Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim gördüğü dersliğe verildi.
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’nın Wroclaw kentinde 9 Mart Cumartesi günü, bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Konya'ya getirilerek toprağa verilen Kocaman'n adı ise, düzenlenen törenle fakültesinde eğitim gördüğü dersliğe verildi. 
Dersliğin önünde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, Furkan Kocaman’ın babası Celalettin Kocaman, annesi Ayşegül Kocaman ile yakınları ve arkadaşları katıldı.  Dekan Prof. Dr. Ahmet Ay,  Furkan'ın isminin üniversitede yaşatılmaya çalışıldığını belirterek, ''Furkan, inşallah hepimizin kalbinde ve burada hep yaşayacak. Bu vatan var olduğu müddetçe de Furkanlar daima yaşayacak. Ebediyete uğurladığımız evladımıza elimizden bu kadarı geliyor. O'nu burada en azından eğitim öğretim görmüş olduğu fakültede yaşatmak. Bu acımızı teselli eder mi bilemiyorum ama söz bazen bitiyor'' dedi.   
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