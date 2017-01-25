Polisten sürücülere patatesli denetim

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyon ve TIR lastiklerinin diş derinliklerini ölçtüğü araç sürücülerine közlenmiş patates ve çay ikram etti.

Sivas-Ankara karayolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, kamyon ve TIR sürücüleri durdurularak araç lastiklerinin diş derinlikleri ölçüldü. Bu sırada sürücüler şube müdürlüğü bahçesindeki çardakta misafir edilerek, közlenmiş patates ve çay ikramında bulunuldu. Araç sürücüleri ile bir süre sohbet eden Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, kış aylarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Şube Müdürü Dursun, sürücülerin yolda gördükleri buzlanmaları polis veya karayolları ekiplerine bildirmelerini isteyerek kış mevsiminde mutlaka kar tipi lastik kullanılması gerektiğini söyledi. Arslan ayrıca emniyet kemerinin önemini anlatarak, zincirleme kazaları önlemek için güvenli takip mesafesine de özen gösterilmesini istedi. Müdürlükleri tarafından 2016 yılında 248 bin 400 aracın denetlendiğini belirten Arslan, 2017 yılında ise 318 bin araç denetlemeyi hedeflediklerini söyledi. Araç sürücülerinden Kadir Varlık ise daha önce bu şekilde misafir edilmediklerini belirterek şube müdürü Arslan'a teşekkür etti. Denetleme sırasında kamyon ve TIR lastiklerinin diş derinliği ölçülerek kış şartlarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

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