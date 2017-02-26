Polisten kısa filmle sigarayı bırakma kampanyası

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurlarının sigarayı bırakmaları için kampanya başlatıldı. Sigaranın sağlığa zararlı olduğu ve özellikle polislere büyük zarar verdiğinin anlatıldığı kısa metrajlı film, Emniyet Müdürlüğü tarafından izlemeleri için tüm polislere gönderildi.

Babasının sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğünü anlatan Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, polis memurlarının sigarayı bırakmaları için kampanya başlattı. Sigaranın sağlığa zararlı olduğu ve özellikle polislere büyük zarar verdiğinin anlatıldığı kısa metrajlı film hazırlatan Emniyet Müdürü Tokyay, bunun tüm birimlerde izlenmesini sağladı. Foto Film Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Benim babam bir kahraman' adlı filmde rol alan polis çocuğu, "Benim canım babam bir polis. Babam her işe gittiğinde üzülüyorum. Ama dışarıdaki kötü insanları yakalıyor, hırsızları yakalıyor. O yüzden benim babam bir kahraman" diyor. Filmde çocuğun babasının bir kahraman olduğunu söylemesi sırasında sigara içtiğinden dolayı hırsızların peşinde koşarken yorularak duran polis memurunun görüntüsü yer alıyor.

"SİGARAYI BIRAK KAHRAMAN OL"

Sigarayı bırakma kampanyası ile ilgili bilgi veren Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, yaptıkları bu çalışmaların toplumda sigara kullananlara örnek olması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Özellikle polis teşkilatımızda bulunan ve sigara içen polis memurlarının sigarayı bırakmasını istiyoruz. Bu nedenle böyle bir kısa film çekip, kampanya başlattık. Ben babamı sigaradan dolayı kaybettim. Şu ana kadar da hiç sigara kullanmadım. Sigara bırakma kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Türkiye genelinde sigara bırakma kampanyalarına destek olmak amacıyla, sigara konusundaki hassasiyetimizi tüm kamuoyu ve özellikle kahraman teşkilatımıza daha iyi anlatabilmek için böyle bir klip çektik. Kahraman kalmak için sigarayı bırakın."

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