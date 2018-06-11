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Polisten kaçarken kaza yaptığı aracından 47 kilo eroin çıktı

VAN'da, sürücüsünün polisten kaçarken, ışıklarda bekleyen bir araca çarptığı minibüste 47 kilo 855 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.  Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik...

Polisten kaçarken kaza yaptığı aracından 47 kilo eroin çıktı
VAN'da, sürücüsünün polisten kaçarken, ışıklarda bekleyen bir araca çarptığı minibüste 47 kilo 855 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van kent merkezindeki Hal kavşağında yol kontrolü yaptı. Kontroller sırasında durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurulmak istendi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, minibüsle yoldaki trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı. Minibüste Narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan aramada gizli bölmelerde 47 paket halinde 47 kilo 855 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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