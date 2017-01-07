Polisten kaçan şüpheli, 3 ilçe dolaştıktan sonra yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),() - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yönetimindeki araçla polisten kaçan şüpheli, 3 ilçe dolaştıktan sonra kaza yapınca yakalandı.

Hırsızlık, kasten adam yaralama, uyuşturucu madde bulundurma ve satmak suçlarından sabılakalı olduğu ve gasp suçundan arandığı belirtilen 27 yaşındaki Ö.İ.'yu 19 TT 739 plakalı hafif ticari araçta Laçin İlçesi'nde gören polis, 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli durmayıp kaçınca polis peşine düştü.

Laçin'den Dodurga İlçesi'ne gelen şüpheli, burada da durdurulamadı ve Osmancık İlçesi yönünde kaçışını sürdürdü. Osmancık İlçesi girişinde kurulan barikata ve polisin uyarı ateşi açamasına karşın durmayan şüpheli Ö.İ., ilçenin Dodurga Caddesi'nde virajda kaza yaptı.

Hasar gören araçtan inip yaya kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Ö.İ., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.