Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Polisten kaçan şüpheli, 3 ilçe dolaştıktan sonra yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),() - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yönetimindeki araçla polisten kaçan şüpheli, 3 ilçe dolaştıktan sonra kaza yapınca yakalandı. Hırsızlık, kasten adam yaralama, uyuşturucu madde bulundurma ve satmak...

Polisten kaçan şüpheli, 3 ilçe dolaştıktan sonra yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),() - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yönetimindeki araçla polisten kaçan şüpheli, 3 ilçe dolaştıktan sonra kaza yapınca yakalandı.
Hırsızlık, kasten adam yaralama, uyuşturucu madde bulundurma ve satmak suçlarından sabılakalı olduğu ve gasp suçundan arandığı belirtilen 27 yaşındaki Ö.İ.'yu 19 TT 739 plakalı hafif ticari araçta Laçin İlçesi'nde gören polis, 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli durmayıp kaçınca polis peşine düştü.
Laçin'den Dodurga İlçesi'ne gelen şüpheli, burada da durdurulamadı ve Osmancık İlçesi yönünde kaçışını sürdürdü. Osmancık İlçesi girişinde kurulan barikata ve polisin uyarı ateşi açamasına karşın durmayan şüpheli Ö.İ., ilçenin Dodurga Caddesi'nde virajda kaza yaptı.
Hasar gören araçtan inip yaya kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Ö.İ., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55