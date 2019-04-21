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Polisten hırsızlığa önlem ziyareti

ADANA'da hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek adına polis ekipleri kendilerini "tüpçü" olarak tanıtarak vatandaşların kapısını çaldı. Ekipler kendilerine kapıyı açan bazı vatandaşları bu tür hırsızlık olaylarına...

Polisten hırsızlığa önlem ziyareti
ADANA'da hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek adına polis ekipleri kendilerini "tüpçü" olarak tanıtarak vatandaşların kapısını çaldı. Ekipler kendilerine kapıyı açan bazı vatandaşları bu tür hırsızlık olaylarına karşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler, konutlarda can ve mal güvenliğine yönelik dışardan gelebilecek tehlikelere karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlarda duyarlılık oluşturmak amacıyla yapıldı.
Polis ekipleri, kendilerini tüpçü gibi tanıtıp vatandaşların kapıyı açmasını sağlayan ve daha sonra hırsızlık yapanlara karşı bilinç oluşturmak için görüntülü diyafon sisteminin olduğu apartmanlara giderek diyafon kamerasını elleriyle kapatıp kapılarını çaldıkları vatandaşlara "tüpçü" ve "hırsız" olduklarını söyledi. Kapısı çalınan bazı vatandaşlar bu cevaba rağmen apartman giriş kapılarını polis ekiplerine açtı. Ekiplere kapıyı açan Hatice Nurçam, "Bir anda tedirginlikle kapıyı açmış bulundum" dedi.  Polis vatandaşları hem komşularının hem de kendilerinin can ve mal güvenliği için yabancılara kapılarını açmaması konusunda uyardı.

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