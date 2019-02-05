Polisten farkındalık için bez torba

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde polis ekiplerince vatandaşlara, üzerlerinde 'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans' ve 'Bağımlı olma özgür ol' yazılı 1000 bez torba dağıtıldı.

Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla bugün ilçedeki pazar yerinde bez torba dağıtımı yaptı. Kadına şiddet ve uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi de hedeflenen çalışma kapsamında, bez torbaların üzerinde 'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans' ve 'Bağımlı olma özgür ol' yazıları yer aldı. İlçede üretilen ve pazar yerinde oluşturulan stantta dağıtımı yapılan bez torbalara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Polis ekipleri, daha sonra ellerine aldıkları bez torbaları çevredeki esnafa hediye etti.

Tavas İlçe Emniyet Müdürü Tolga Adagülü, kadına karşı şiddet ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "Türkiye genelinde, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan projeye destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in de desteğiyle, bağımlılıkla mücadele ve kadına karşı şiddetle ilgili farkındalık yaratmak için 1000 bez torba dağıttık. Bağımlılık ve kadına karşı şiddet ülkemizde suç potansiyeli yüksek suçlardan. Torbaların üzerine yazdığımız sloganlarla özellikle bu konulara vurgu yapmaya çalıştık. Amacımız bu sayede insanlara ulaşarak, bu sosyal mesajı verip, bu tür suçların ilçemizde önüne geçmeye çalışmak" diye konuştu.

Bez torba alan esnaftan Sadettin Yılmaz, yararlı bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Bez torbaları kullanmak ve kullandırmaya teşvik etmek gerekiyor. Uygulamayı başarılı buldum" dedi. Pazarda giyim eşyası satan Ceyda Öğer ise "Bez torba kullanımı doğanın temiz tutulması için önemli bir çalışma. Polislerden biz de bez torbalarımızı aldık. Üzerinde de mesajlar var. Sonuna kadar destekliyorum. Sadece kadına karşı değil, doğadaki canlılara karşı da şiddet istemiyoruz" diye konuştu.



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