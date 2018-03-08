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Polisten, eylemci kadınlara karanfil

ESKİŞEHİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 400 kadın yürüyüş yaptı. Yürüyüş öncesinde polisler eylemci kadınlara karanfil verdi. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar akşam saatlerinde Üniversite...

Polisten, eylemci kadınlara karanfil
ESKİŞEHİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 400 kadın yürüyüş yaptı. Yürüyüş öncesinde polisler eylemci kadınlara karanfil verdi.
Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar akşam saatlerinde Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplandı. Çeşitli sloganlar atan kadınlara polisler kırmızı karanfil vererek günlerini kutladı. 
Kadınlar daha sonra 'Yaşamın kendisiyiz. Birlikte Güçlüyüz' yazılı pankart açarak yürüyüşe geçti. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'na kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Mutluay, "Bugün toplumumuzda giderek artan yoğun baskı en çok kadınları etkilediği ortadadır. Yüzyıllardır devam eden erkek egemen sistemin bugün ülkemizdeki sürdürücüsü AKP, kadınları ev içerisine hapsetmeye çalışmakta ve boşanma, arabulucu, uzlaştırıcı gibi uygulamalarla kutsal aile aldatmacası senaryosu yine kadınlar üzerinden inşa edilmektedir" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan kadınlar daha sonra dağıldı.

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