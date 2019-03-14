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Polislerin yargılandığı davada keşif kararı

Özden ATİK / İstanbul, - GAZİ Mahallesi Kent Ormanı çıkışında 14 Nisan 2017 günü, polisin ateş açtığı araçtaki Barış Kerem (18) ve Oğuzhan Erkul'un (18) yaşamını yitirmesine, iki gencin de yaralanmasına ilişkin dört polis memurunun...

Polislerin yargılandığı davada keşif kararı

Özden ATİK / İstanbul, - GAZİ Mahallesi Kent Ormanı çıkışında 14 Nisan 2017 günü, polisin ateş açtığı araçtaki Barış Kerem (18) ve Oğuzhan Erkul'un (18) yaşamını yitirmesine, iki gencin de yaralanmasına ilişkin dört polis memurunun yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuksuz yargılanan polisler E.E., Z.S., D.B. ve K. A. katılmadı. Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul'un aileleri ile avukatlarının katıldığı duruşmada sanıkların avukatı da hazır bulundu. Şikayetçilerin avukatı Meral Hanbayat, mahkemeden olay yerinde bir an evvel keşif yapılmasını ve keşif sonrasında  Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor aldırılmasını talep etti. Savcı da keşif talebinin kabulünü istedi. Mahkeme heyeti, 19 Nisan'da saat 11.00'den itibaren olay mahallinde keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma ise 27 Haziran'a ertelendi.

İDDİANAME
İddianamede, 14 Nisan 2017'de gece  saatlerinde Gazi Mahallesi'ndeki Kent Ormanı parkında elinde uzun namlulu silahlar bulunan 3 kişilik bir grubun gezdiğine dair ihbar yapıldığı, kolluk ekibin parktan çıktığı sırada bir araca dur ihtarında bulundukları ancak araç sürücüsü Demirhan Erkul'un buna uymayarak olay yerinde uzaklaşmaya çalıştığı anlatılıyor. Bunun üzerine polislerin ateş açtığı, araçta bulunan Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem'in aldıkları yaralar neticesinde öldükleri belirtiliyor. Araç sürücüsü Demirhan Erkul ve Ramazan Altürk'ün yaralandığı ifade ediliyor. İddianamede, sanık polisler E.E., Z.S., D. B. ve K.A.'nın "eylemlerinin orantılı olup olmadığının veya yasal savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş olup olmadığının mahkemede tartışılması" istendi. Sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecekleri belirtilen iddianamede, olayın meşru müdafaa kapsamında da kalıp kalmadığının takdiri mahkemeye bırakıldı. 
 

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