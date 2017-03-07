Polislerin "Bylock" iddianamesi kabul edildi

Ümit TÜRK / İSTANBUL () - FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80'i tutuklu 12'si firari olmak üzere 92 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 2 Mayıs'ta Silivri'de yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programını kullandığı belirlenen 92 polis hakkında hazırlanan ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin incelenmesi tamamlandı.

İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu 80 sanığın bu halinin devamına ve duruşmaların sırasıyla 2, 3, 4 ve 5 Mayıs'ta Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda yapılmasını karalaştırdı. Örgütün emniyet yapılanması ve "ByLock" programıyla ilgili tespit ve değerlendirmelere yer verilen İddianamede, "ByLock" programının örgüt üyeleri arasındaki haberleşmede kullanılmasına ilişkin detaylar anlatılarak, "ByLock" programının örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla kullanılmaya başlandığı ve örgüt mensupları dışında hiç kimsenin temin edip kullanmadığı belirtildi. Örgütün emniyette yapılanarak, gerçekleştirmeye çalıştığı eylemlerin anlatıldığı iddianamede, toplumun devlete olan inancını sarsan ve adalet duygusunu tahrip eden son yıllardaki şantaj amaçlı kaset komploları, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Selam Tevhid, Tahşiye, yasadışı dinlemeler, MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, 17-25 Aralık, MİT TIR'larının durdurulması, emniyet teşkilatının üst düzey personeline yönelik gerçekleştirilen tasfiye operasyonları, himmet vermeyen işadamlarının geçirdiği soruşturmaların tamamen örgütün emniyet teşkilatına sızdırdığı militanları ve KOM, terör, istihbarat gibi hakimiyet sağladığı birimler aracılığıyla planlayıp icra ettiği operasyonlar olduğu kaydedildi.

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

235 POLİSE DAVA AÇILMIŞTI

Bu arada daha önce yine "ByLock" kullandığı gerekçesiyle FETÖ şüphelisi 61'i tutuklu 86 polis hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahekemsinde, 114'ü tutuklu 149 polise de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davalar açılmıştı. Toplam 235 şüpheli polis hakkında açılan davalar Mart ve Nisan ayında görülmeye başlanacak. Söz konusu 235 sanık hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.