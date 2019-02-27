Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı musallat etmeyin
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı...
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...

Polisler öğrencilere gitar hediye etti

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesindeki Yağcılar Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret eden İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere 15 gitar hediye etti. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli...

Polisler öğrencilere gitar hediye etti
BALIKESİR’in Bigadiç ilçesindeki Yağcılar Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret eden İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere 15 gitar hediye etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 1100 öğrencinin eğitim gördüğü Bigadiç Yağcılar Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okulda düzenlenecek gitar kursu için 15 gitar hediye eden polisler, öğrencileri sevindirdi. Polisler, öğrencilerle okul bahçesinde futbol oynayıp, onlarla sohbet etti, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.
Polislere teşekkür eden Okul Müdürü İlkay Duru, “Emniyet teşkilatındaki arkadaşlar sağ olsunlar. Toplum destekli proje kapsamında öğrencimize gitar getirdiler. Öğrencilerimiz müziği seviyorlar. Bu gitarlar ile daha da çok müzikle ilgilenmeye başlayacaklar. Polislerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Okulun Müzik Öğretmeni Cemile Çaylı ise, öğrencilerin müzik aleti ihtiyacı olduğunu söyledi. Polislerin öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden Çaylı, öğrenciler adına kendilerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328