Polisler öğrencilere gitar hediye etti

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesindeki Yağcılar Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret eden İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere 15 gitar hediye etti.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 1100 öğrencinin eğitim gördüğü Bigadiç Yağcılar Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okulda düzenlenecek gitar kursu için 15 gitar hediye eden polisler, öğrencileri sevindirdi. Polisler, öğrencilerle okul bahçesinde futbol oynayıp, onlarla sohbet etti, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.Polislere teşekkür eden Okul Müdürü İlkay Duru, “Emniyet teşkilatındaki arkadaşlar sağ olsunlar. Toplum destekli proje kapsamında öğrencimize gitar getirdiler. Öğrencilerimiz müziği seviyorlar. Bu gitarlar ile daha da çok müzikle ilgilenmeye başlayacaklar. Polislerimize teşekkür ediyoruz” dedi.Okulun Müzik Öğretmeni Cemile Çaylı ise, öğrencilerin müzik aleti ihtiyacı olduğunu söyledi. Polislerin öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden Çaylı, öğrenciler adına kendilerine teşekkür etti.

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