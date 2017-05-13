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Polisler bir anda kamyon kasasında çıkıp baskın gerçekleştirdi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçak sigara...

Polisler bir anda kamyon kasasında çıkıp baskın gerçekleştirdi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçak sigara satıcılarının yakalanmamak için çeşitli noktalara gözcüler koydukları baskınlardan erken haberdar olduklarını belirleyerek yeni bir yöntem kullandı. Operasyona katılan polis ekipleri belirli bir bölgeye kadar polis araçlarıyla gelerek bir kamyonun kasasında baskın yapılacak iş hanına gitti. İş hanının önüne gelince kamyon kasasındaki polisler kaçak sigara satışı yapılan iş hanına baskın düzenledi.

Önceki gün  yapılan operasyonda 19 kaçak sigara satıcısı yakalanırken, yapılan aramalarda 80 bin paket kaçak sigara ile kaçak sigara satışından elde edildiği  değerlendirilen 4 bin 685 liraya el konuldu. Polis ekipleri kaçak sigaraların yaklaşık piyasa değerinin 800 bin lira olduğunu ileri sürdü. Yapılan operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan kaçak sigara satıcılarının Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. 

 (FOTOĞRAF)

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