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Polisin şüpheliyi aracının lastiğine ateş ederek durdurması kamerada 

Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, aracını yol kenarına park etti. Aracın park edildiğini fark eden polis ekipleri, araçlarını otomobilin arkasına park etti. Araçtan inmeyen şüpheli yeniden kaçmaya çalışırken,...

GENEL 12.12.2019, 12:01
Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, aracını yol kenarına park etti. Aracın park edildiğini fark eden polis ekipleri, araçlarını otomobilin arkasına park etti. Araçtan inmeyen şüpheli yeniden kaçmaya çalışırken, polis lastiğe ateş etti. Patlak lastikle 100 metre daha kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kasten adam öldürme suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. 


 

POLİS MEMURU EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre 8 Aralık'ta Arnavutköy'de bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurşunlanma olayına karışan şüpheli aracın peşine düştü. Yaklaşık 1 saat sonra Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde seyir halindeyken tespit edilen 34 CIN 056 plakalı otomobili takibe alan polis ekipleri, Haraççı Mahallesi'nde şüpheli aracı durdurmaya çalıştı. Bir iş yeri önüne yanaşan otomobilin hemen ardından polis ekibi şüpheli aracın arkasında park etti. Şüpheli aracın yanına gelerek sürücüye dışarı çıkmasını söyleyen polis ekipleri olumsuz yanıt alınca havaya ateş açtı. 

Polisin tüm uyarılarına rağmen şüpheli N.E, otomobili geri geri hareket ettirmeye çalıştı. Otomobilin lastiklerine ateş eden polis ekipleri, aracın kaçmasına engel olmaya çalıştı. Geri geri hareket eden otomobilden son anda uzaklaşan polis memuru ise her iki otomobil arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. 

Lastikleri patlamış otomobille yaklaşık 100 metre kaçan şüpheli N.E, daha sonra otomobili ile kaldırıma çarpınca kovalamaca sona erdi. Kaldırıma çarparak duran otomobilden dışarıya inmeyen şüpheli, otomobilin kapılarını kilitledi. Otomobilin camlarını kırarak şüpheliyi gözaltına alan polisle şüpheli ve kaçmaya çalıştığı otomobilde yaptığı aramada 1 adet tabanca ele geçirildi.


 

GÜVENLİK KAMERASI 

Şüpheli, kaçmaya çalışırken polis aracına çarparken, iki otomobil arasında ezilme tehlikesi atlatan polis memuru ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Polisin havaya ve yakın mesafeden  lastiklere ateş açması, bir polisin ezilme tehlikesi yaşaması güvenlik kamerasına yansıdı. 


 

Şüpheli N.E'nin GBT sorgusunda hakkında kasten adam öldürme suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. Şüpheli N.E, sağlık kontrolünün ardından Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli N.E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli N.E tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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