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'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyerek dolandıran E.A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. E.A., mahkemece tutuklandı. Ayvalık'a...
GENEL 29.09.2019, 22:03
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyerek dolandıran E.A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. E.A., mahkemece tutuklandı.
Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda, birçok kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle polise ihbarda bulundu. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu ekipleri, ihbarlar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Bu sırada T.F. (62) kendisini telefonla arayıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyen E.A.'dan şüphelendi ve durumu polise bildirdi.
Şüpheli, T.F.'den, 41 bin 500 Euro'yu TL'ye çevirmesini ve ardından kendisine iletmesini istedi. Bunun üzerine buluşma noktasına T.F. ile giden polis ekipleri, E.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda, birçok kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle polise ihbarda bulundu. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu ekipleri, ihbarlar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Bu sırada T.F. (62) kendisini telefonla arayıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyen E.A.'dan şüphelendi ve durumu polise bildirdi.
Şüpheli, T.F.'den, 41 bin 500 Euro'yu TL'ye çevirmesini ve ardından kendisine iletmesini istedi. Bunun üzerine buluşma noktasına T.F. ile giden polis ekipleri, E.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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