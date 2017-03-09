Polisi arayıp Nagihan Alçı'yı öldüreceğini söyleyen kişi gözaltına alındı

Arzu KAYA/İSTANBUL,()-155 Polis İmdat telefonunu arayarak Gazeteci Nagihan Alçı'yı öldüreceğini söylediği ileri sürülen M.S. gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 155 Polis İmdat telefonunu arayarak gazeteci Nagehan ALÇI'ya hitaben ölümle tehditte bulunan şüpheli M.S. hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu karar doğrultusunda M.S. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma Savcısı tarafından ifadesi alınan M.S. adli kontrol talebi ile İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme tarafından M.S. hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.