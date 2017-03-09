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Polise saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nin Okmeydanı'nda polis ekiplerine...

Polise saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nin Okmeydanı'nda polis ekiplerine yönelik eylem hazırlığında olduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 23 Şubat perşembe günü DGH'ın Şişli ve Okmeydanı sorumlusunun 20 yaşındaki C.E. olduğunu tespit etti.


3 TABANCA VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ


Bunun üzerine C.E.'nin adresine operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda 3 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan C.E.'nin polis ekiplerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu söylediği öğrenildi.


Emniyetteki işlemleri dün tamamlanarak adliyeye sevk edilen C.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Resmi belgede sahtecilik' ile 'Ruhsatsız tabanca satın almak, taşımak ve bulundurmak' suçlarından tutuklandı.
(FOTOĞRAF) 

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