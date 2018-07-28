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Polise gidip Sevgi Evleri'ne yerleştirilen Eda, bir hafta boyunca arandı

ADANA, ()-  ADANA'da babasından korkup evini terk ederek polis karakoluna sığınan 15 yaşındaki Eda Nur Esentürk (15), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Ailesinin kızlarının not bırakıp evden...

Polise gidip Sevgi Evleri'ne yerleştirilen Eda, bir hafta boyunca arandı

ADANA, ()-  ADANA'da babasından korkup evini terk ederek polis karakoluna sığınan 15 yaşındaki Eda Nur Esentürk (15), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Ailesinin kızlarının not bırakıp evden kaçtığını görünce başvurduğu polis ile genç kızın kaçmasının gazetelerde haber olmasıyla olaya dahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, 1 hafta boyunca kızı aradı. Genç kızın nerede olduğu pişman olduğunu ve evine dönmek istediğini söylemesi üzerine, Sevgi Evleri'nin görevlilerinin ailesini aramasıyla ortaya çıktı.
20 Temmuz'da evinden veda notu yazarak ayrılan Eda Nur Esentürk, 2 saat sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, ailesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine karakol polisleri, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Karakola gelen çocuk polisi, genç kızı yapılan işlemlerin ardından tutanak karşılığında alıp, bilgisine başvurduktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne götürdü. Bu arada veda notunu bulan 4 çocuk babası Osman Esentürk, başvurduğu Cumhuriyet Polis Merkezi'nde reşit olmayan kızının evi terk ettiğini söyledi. Bunun üzerine karakol, genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Eda Nur'un evini terk ettiğinin gazete ve televizyonlarda haber olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü de konuyu araştırmaya başladı. Genç kız, 1 hafta boyunca arandı. Her şeyden habersiz olan Eda Nur, yerleştirildiği Sevgi
Evleri'ndeki yetkililere, 'Ben evimi özledim, yaptığımdan pişman oldum. Eve gitmek istiyorum" dedi.
SEVGİ EVLERİ'NDEN ARANINCA YERİ ORTAYA ÇIKTI
Sevgi Evleri yetkilileri, Eda Nur'dan ailesinin telefon numarasını alarak, Osman Esentürk'ü arayıp, "Kızınız 1 haftadır burada, ancak evine dönmek istiyor. Kurumumuza başvurun" dedi. Kısa süre sonra Sevgi Evleri'ne giden aile, kızlarını görünce sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Eda Nur'a sarılan ailesi kızlarını eve götürmek istedi. Ancak yetkililer 2 haftalık yasal sürenin sonunda Eda Nur'un ailesine teslim edileceğini açıkladı.
'POLİSLERİN BİRBİRİNDEN HABERİ YOK'
Baba Osman Esentürk, "Kızım evden kaçıp polise sığınmış, polis de Eda Nur'u önce Çocuk Şube Müdürlüğü'ne oradan da Sevgi Evleri'ne yerleştirmiş. Karakola gittik, evimize polisler geldi. Bizle birlikte aradılar, polislerin birbirlerinden haberi yok, biri götürüyor, diğeri arıyor" dedi. Baba Esentürk, bir hafta boyunca uyumadığını söyledi.

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