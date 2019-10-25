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 Polise eski eşini öldürmekten müebbet hapis cezası

  Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de boşandığı İngilizce öğretmeni İmren Kandemir'in (27) silahla ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru Burak T., “Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı....

GENEL 25.10.2019, 11:01
 Polise eski eşini öldürmekten müebbet hapis cezası

 

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de boşandığı İngilizce öğretmeni İmren Kandemir'in (27) silahla ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru Burak T., “Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Burak T.’ye “haksız tahrik” ve “İyi hal” indirimi ise uygulanmadı.    

KARAR DURUŞMASI YAPILDI                     

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak T. ile taraf avukatları katıldı. Burak T., eski eşini kaybettiğini ve 19 aydır tutuklu olduğunu belirterek, “Ben kesinlikle müsnet suçu işlemedim. Beraatimi istiyorum” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Burak T.’yi “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Burak T.’ye ”İyi hal indirimi” ve “Haksız tahrik indirimi” de uygulamayan mahkeme heyeti, sanık Burak T.’nin tutukluluk halinin de devamına hükmetti. 

 

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