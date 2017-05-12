Polis ve öğrenciler 'yeşil Hakkari' için fidan dikti

HAKKARİ'de, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve suçala mücadele çağdaş yöntemlerin uygulanması amacıyla, öğrenci ve kadınlarla birlikte kent merkezindeki hatıra ormanına 120 çam fidanı dikti.

Hakkari Eminyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut, öğrenciler, Belediye'de çalışan geçişi işçiler ve polis ekiplerinin katıldığı fidan etkinliğinde Sümbül Mahallesi'ndeki kent ormanına 120 çam fidanı dikildi. Öğrencilerle birlikte fidan diken Emniyet Müdürü Dilberoğlu, bu konuda yaptıkları çalışmalarla ilgili öğrencilere bilgi verip, ormanların öneminden söz etti. Fidan diken öğrenciler ise, böyle bir çalışmayı yürüten polislere teşekkür ettiklerini belirterek," Bizler polis abilerimizle birlikte kent ormanına 120 çam fidanı diktik. İlimizin daha da güzelleşmesi ve yeşillenmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekir" diye konuştu.



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