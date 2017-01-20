Polis eşleri hayallerini gerçekleştirdi

MANİSA'da yıllardır kendi işlerini kurmanın hayalini yaşayan biri emniyet müdür yardımcısının eşi Nurgül Yüksel ile polis eşi Sezen Şahintürk, KOSGEB'ten aldıkları krediyle, 'İncirzade' adı altında kafe restoran açtı.

Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Işık Yüksel'in eşi Nurgül Yüksel (38) ile Güvenlik Şube'de görevli polis memuru Osman Şahintürk'ün eşi 36 yaşındaki Sezen Şahintürk, bir araya gelerek hayallerindeki işyerini açtı. KOSGEB'ten aldıkları 50 bin liralık hibe ve 100 bin liralık faizsiz kredi ile Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi'nde hizmete giren İncirzade isimli kafe-restoranın açılışı törenle yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiz, Manisa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, AK Parti Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, işadamları katıldı. İncirzade'nin açılış kurdelesi kesimi öncesi konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, kadınların ticaret hayatına birçok yenilik getirdiğini ifade ederek, "Günümüzde artık kadınlarımız bir atak göstererek, toplumun her alanında yer almaya başladı. Artık kadınlarımız sesini duyurmaya, ekonomik hayata katkı sağlamaya başladı" diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal ise, belediye olarak kadınların ekonomik hayata kazandırılması konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve kadının istihdamına önemli destekler verdiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından iki kadının hayalini gerçeğe dönüştürdüğü İncirzade'nin açılış kurdelesini katılan protokol üyeleri birlikte kesti.



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