Polis, eğiteceği köpeği doğumda seçiyor

İlker KILIÇASLAN- Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'da, uyuşturucu operasyonlarında önemli bir rol oynayan narkotik köpekleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Özel olarak seçilen narkotik köpekleri, uzun eğitimler sonrası uyuşturucuyla mücadelede etkin rol oynuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesindeki narkotik köpekleri, bir taraftan özel eğitimlerden geçerken, diğer yandan uyuşturucuyla mücadelede görev yapıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli köpek eğitmeni polis memuru Ertuğrul Ulusoy, narkotik veya bomba dedektörü köpeklerinin özenle seçildiğini belirtti. Suçla mücadelede büyük fayda sağlanan köpeklerin özel olarak eğitildiğini ifade eden Ulusoy, şöyle dedi:

"Köpekleri seçerken titiz davranıyoruz. Doğumda başında oluyoruz. İlk doğan ve gözleri kapalı olan yavrular arasında annesini sütünü burnunu kullanarak bulan yavruları işaretliyoruz. Çünkü bu yavrular gözlerini kullanmayıp, burnunu kullanarak annesinin sütünü bulduğu için koku alma duyusu daha aktif oluyor. Bunun devamında belirlediğimiz yavruları ayırarak kendilerine güvenmesini sağlayacak eğitimlere tabi tutuyoruz. Top, bez ve boru gibi oyuncaklarla oynatıyoruz. Yavrulara ilk olarak kendilerine güveni ve oyuncak bulmayı öğretiyoruz. Daha çok burnunu kullanmasını ve koku duyusunun gelişmesini sağlıyoruz. Daha sonra eğer seçilen köpek narkotik köpeği olacaksa, narkotik maddeler öğretilmeye, bomba köpeği olacaksa bomba maddeleri öğretilmeye başlanıyor."

Narkotik köpekleri konusunda toplumda yanlış bir algının olduğunu ifade eden Ulusoy şunları söyledi:

"Halkımızda şöyle bir öngörü var; Köpek uyuşturucu maddeyi bulunca, o köpeğe uyuşturucu madde verdiğimizi sanıyorlar. Aslında böyle bir durum yok. Köpek maddeyi bulunduğunda, biz o daha uyuşturucu maddeyi görmeden, patisini vurmaya başlayınca hemen oyuncağını arkadan atıyoruz. Böylece köpek pati atarsam, oyuncak bana geliyor sanıyor. Bu şekilde eğitiyoruz. Yani uyuşturucunun tadını alması veya arama öncesinde uyuşturucu verme gibi bir durum yok."

Ulusoy son olarak bir narkotik köpeğinin cinsine göre 100 ile 110 gün arasında eğitimden geçtiğini, eğitimin ardından yapılan son teste başarılı olduğu takdirde sertifika alarak göreve başladığını dile getirdi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN ETKİLENDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli köpekler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda bulunan 'Dark' isimli köpek de bulunuyor. Saldırının izlerini eğitimler sayesinde atlatan Dark, köpek eğitmeni polis memuru Bülent Karasüleymanlıoğlu'dan büyük destek alıyor. Karasüleymanlıoğlu, 1 yaşındaki Dark'ın kendilerine geldiğinde korku içerisinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dark 2006 yılının Mayıs ayında doğdu. 15 Temmuz hain darbe girişimi günü Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nın yanındaki Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'ndeydi. Gölbaşı'ın bombalandığı gün orada bulunuyordu. Seslerden etkilenmiş. Bu etkilenme sebebiyle geceleri kulübesinden çok fazla dışarı çıkmamaya başladı. Eğitimlerle kendisine tekrar özgüven kazandırdık. Artık Dark göreve hazır hale geldi. Bir ay içinde de kursunu tamamlayıp görevine başlayacak. Manisa'ya ilk geldiğindeki korkuyu üzerinden attı."

9 YILDA 4 BİN ARAMA

Müdürlüğün önemli köpeği olan ve 9 yıllık görevinin ardından emekli olmaya hazırlanan Narko ise bugüne kadar yaklaşık 4 bin arama çalışmasına katıldı. Emekli olan Narko'nun başarılarından bahseden eğitmen Karasüleymanoğlu, "Bugüne kadar Doğu bölgelerinden ve çevre illerden 3 ton esrar, 21 kilo eroin, 2 kilo kokain, 1 kilo meteamfelenin, 50 bin uyuşturucu hap ve 3 bin kilo bonzai yakaladı. Narko artık görevini tamamlamak üzere. Narko'nun yerine Vita isimli bir köpek yetiştirdik. Şu anda Vita görevine hazır. Narko'nun görevi artık Dark isimli köpeğimiz göreve başlaması ile birlikte sona erecek. Daha sonra Narko bana hibe edilecek ve bundan sonraki hayatını benimle geçirecek" dedi.

Narko'nun eşleştirilerek 40 yavru elde edildiğini ve yavrularının 38'nin Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nde eğitilmeye başlandığını belirten Karasüleymanoğlu, 8 yavrusunun ise çeşitli illerde narkotik, patlayıcı arama çalışmalarında görev yaptığını ifade etti.

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