Polis denizde bebek arıyor (1)

İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/İSTANBUL,() Eminönü'nde bir kadının bebeğini denize attığı öne sürüldü. Deniz polisi, Eminönü açıklarında arama başlatırken kadın gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/İSTANBUL,() Eminönü'nde bir kadının bebeğini denize attığı öne sürüldü. Deniz polisi, Eminönü açıklarında arama başlatırken kadın gözaltına alındı. (FOTOĞRAF)
25 Ocak 2017 Çarşamba 15:41
İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/İSTANBUL,() Eminönü'nde bir kadının bebeğini denize attığı öne sürüldü. Deniz polisi, Eminönü açıklarında arama başlatırken kadın gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
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