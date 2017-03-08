Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadınlara çiçek verdi. Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Sincanlıoğlu, trafik polisleriyle birlikte...

Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadınlara çiçek verdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Sincanlıoğlu, trafik polisleriyle birlikte yaya öncelikli Konyaaltı Caddesi'nde kadın sürücüleri durdurdu. Çok sayıda polisi karşılarında gören kadın sürücüler, önce çekinerek camlarını açtı. Ekiplerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasıyla gülümseyen kadınlar, polislere teşekkür etti. Kadınlardan bazıları, "Ceza keseceğinizi düşünmüştüm, ama siz bizi mutlu ettiniz" dedi. Kadınlardan bazıları da araçlarından inerek polislere teşekkür etti.
Nostalji tramvayını ve bir otobüsü de durduran ekipler, yolculara karanfil dağıttı. Polis, otobüsteki erkek yolculardan kendilerine çiçek isteyenleri de kırmadı. Cadde üzerinde bulunan Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri de pencerelere çıkarak polisleri alkışladı. Bu sırada okuldan koşarak gelen kadın öğretmen, sürücüleri kıskandığını belirterek kendisine çiçek istedi. Polisler, öğretmene de çiçek verdi. Polis ekipleri, Antalya'nın 4 farklı bölgesinde gün boyunca kadın sürücülere çiçek hediye edecek.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.