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Polis çağırıp intihar girişiminde bulundu

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,() FATİH'te ismi öğrenilemeyen bir kişi, Ayvansaray Sahili'nde demirli olan teknelerden birine çıktıktan sonra polise ihbarda bulunarak intihar edeceğini söyledi. Denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişiyi...

Polis çağırıp intihar girişiminde bulundu

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,() FATİH'te ismi öğrenilemeyen bir kişi, Ayvansaray Sahili'nde demirli olan teknelerden birine çıktıktan sonra polise ihbarda bulunarak intihar edeceğini söyledi. Denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişiyi deniz polisi kurtardı.

Fatih, Ayvansaray Sahili'nde saat 02.30 sıralarında demirli halde bulunan teknelerden birine çıkan bir kişi, 155'i arayarak intihar edeceği şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asayiş ekiplerinin bir süre ikna etmeye çalıştığı kişi, Deniz Polisi'nin gelmesi üzerine denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisinin uzanarak suyun üstüne çıkarılan kişi, daha sonra karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kişinin baygınlık geçirdiği öğrenildi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.
(FOTOĞRAFLI)

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